Liverpool goleia Wolverhampton e segue na cola do Tottenham na briga pelo topo

06/12/2020 | 18:53



O torcedor do Liverpool voltou ao Anfield Road em dia de goleada. Os 2 mil presentes viram a equipe fazer 4 a 0 no Wolverhampton, neste domingo, e seguir na cola do líder Tottenham.

Ambos somam 24 pontos no topo do Campeonato Inglês, mas o saldo de gols do time de Klopp é menor. Tem 9, contra 14 dos comandados de José Mourinho. A disputa acirrada pela liderança promete esquentar ainda mais daqui duas rodadas. Liverpool e Tottenham se enfrentam em 16 de dezembro. O duelo será em Anfield.

O Liverpool entrou em campo sob caloroso aplauso. E a festa da torcida foi completa com o técnico Jürgen Klopp indo até os torcedores para orquestrar um cântico de apoio à equipe.

Apesar do placar elástico, o Liverpool levou susto antes de tirar o zero do placar. Mas a chance preciosa do Wolverhampton acabou saindo. O goleiro Alisson foi desfalque, machucado.

Os visitantes não aproveitaram e viram o artilheiro Salah não desperdiçar a falha do defensor. Abriu o caminho para o bom triunfo aos 23 minutos. Wijnaldum, Matip e Semedo, contra, foram os autores dos demais gols do Liverpool. O Wolverhampton ainda poderia anotar seu gol numa cobrança de pênalti. Mas a revisão do VAR anulou a marcação, não vendo falta de Mané no lance.

Com a goleada, o Liverpool chegou aos 65 jogos sem derrotas em casa no Campeonato Inglês. Com 31 vitórias nos últimos 32 jogos no palco. Não perde desde abril de 2017 como mandante. São 54 vitórias e 11 empates.