Jake nega título de fake e manipuladora de A Fazenda 12

06/12/2020 | 18:10



Jakelyne que foi a última eliminada de A Fazenda 12, participou neste domingo, dia 6, do programa Hora do Faro e rebateu alguns dos títulos que recebeu dos integrantes de dentro da casa do reality rural.

Muitos integrantes chamavam a ex-miss Brasil de fake, o que ela não gostou muito de ouvir do lado de fora, mas rebateu com toda a elegância possível dizendo que as que pessoas geralmente confundem a sua educação com a postura de uma pessoa falsa.

Jamais. Até porque quem me conhece sabe que eu sou assim na minha vida. A minha estratégia ali não era manipular ninguém.

Jake revelou qual era a sua verdadeira intenção ao entrar para o reality.

Não tenho certeza. Eu tinha três opções ali dentro: ser muito verdadeira comigo mesma, seguir meu coração, então quando errei eu reconheci. A Fazenda é um aprendizado, você sai de lá uma nova pessoa. Você cresce. O meu intuito lá era aprender com os meus erros. A gente quer fogo no feno sim, mas o meu intuito ali dentro era mostrar que dá sim para jogar, entreter a família brasileira, mas com honestidade, sinceridade e amor.

Leo Dias que faz parte da bancada de jornalistas que estão no Hora do Faro acabou cutucando Jake sobre ela ter sido acusada de ser usada por Mariano, e a modelo revelou que até o momento nada provou que ele realmente estava com essa intenção com ela.

Ninguém me provou nada. Está tudo bem porque não posso controlar o sentimento do outro... O que importa para mim é o que senti lá dentro, eu senti, me apeguei, me apaixonei.

A ex-peoa comentou também que não tem muita certeza se o romance com Mariano, com quem viveu dentro de A Fazenda 12, daria certo do lado de fora do confinamento e comentou sobre o seu jogo:

Eu acho que amei mais do que ele, eu sou oito ou oitenta. Não dá para prometermos um final feliz aqui fora, eu gostaria, mas vou entender se não acontecer.

Para quem não sabe, Jake namorou anteriormente, bem antes de entrar em A Fazenda 12, o ator Henri Castelli e ela comentou sobre a intensidade do namoro e se a relação deles foi boa.

Eu não estava atrás de beleza, estava atrás da minha felicidade. Admiro ele, mas eu, Jakelyne, não achei que aquele era o nosso momento.

Mas mesmo com essa declaração, a ex-miss Brasil ainda gerou uma certa polêmica durante o programa porque revelou que o Henri Castelli a fez feliz, mas não igual ao Mariano dentro dos dois meses de confinamento. Eita.