Após veto de Roberto Jefferson, Campos Machado ensaia deixar PTB

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



07/12/2020 | 07:00



Destituído da direção do PTB paulista, o deputado estadual Campos Machado está próximo de deixar as fileiras do partido onde se tornou cacique nas últimas décadas. A crise entre o parlamentar e a legenda se instalou após o presidente nacional do partido, Roberto Jefferson, ter vetado alianças da sigla em São Paulo, nas eleições deste ano, com partidos que fazem oposição ao presidente Jair Bolsonaro, como o PT.

No Grande ABC, o PTB havia fechado apoio a pelo menos duas candidaturas petistas: em São Bernardo e em Mauá. Na primeira cidade, inclusive, o partido ocupava a vaga de vice na chapa do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), derrotado no primeiro turno. A união foi judicializada e o PTB local conseguiu bancar a aliança com o petismo, avalizada pela Justiça Eleitoral. Em território mauaense, candidatos a vereador petebistas foram proibidos de integrar a coligação do hoje prefeito eleito Marcelo Oliveira (PT), mas pediram votos ao petista mesmo assim.

O movimento da cúpula nacional, costurada pessoalmente por Jefferson, visa abrir caminho para eventual filiação de Bolsonaro, que deixou o PSL e ainda não possui partido para disputar a reeleição.

Alianças locais do PTB também com o PSDB e o DEM no Brasil à fora foram barradas pelo ex-deputado. Em São Paulo, Campos sempre foi aliado de primeira hora dos tucanos, sobretudo defensor do ex-governador Geraldo Alckmin, mas nesta legislatura é crítico a João Doria (PSDB).

Entre os possíveis caminhos para Campos está o Avante. No pleito paulistano, a sigla aderiu à candidatura do ex-governador Márcio França (PSB), figura também apoiada por Campos na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, há dois anos.

O Diário tentou contato com Campos Machado, mas o parlamentar não retornou às ligações. Como cumpre mandato, o hoje petebista corre o risco de perder a cadeira por infidelidade partidária caso deixe as fileiras petebistas antes da janela pré-eleição de 2022. Há precedente para alteração sem implicação de perder o mandato para perseguição interna e mudança de rumos partidários.