Os quase sete anos do prefeito que veio de Botucatu

Ademir Medici



07/12/2020 | 07:00



ESTADO NOVO

Até o fim do Estado Novo o município de Santo André teve os seguintes prefeitos:

Décio de Toledo Leite: 1938-1939.

Armando Ferreira da Rosa: 1939-1940.

José de Carvalho Sobrinho: 1940-1947.

E antes da normalização democrática, outros dois prefeitos estiveram à frente da Prefeitura andreense:

Henrique Pinto Artacho (interino)

Alfredo Maluf: 1947.

Todos esses prefeitos foram nomeados, já que as eleições municipais permaneciam suspensas desde 1937.

O poderoso Departamento das Municipalidades

A visita de Getúlio Vargas

A promessa do presidente

181 – Nomeado pelo Estado Novo, José de Carvalho Sobrinho faria um longo governo de transição à frente da Prefeitura de Santo André. Ao assumir, em 17 de outubro de 1940, Santo André (ex-município de São Bernardo, sem o ‘do Campo’ no nome) abrangia todo o atual Grande ABC, inclusive o agora distrito de São Bernardo, outrora sede da região.

182 – No governo Carvalho Sobrinho, São Bernardo recuperou a autonomia administrativa, em 30 de novembro de 1944, com a instalação ocorrendo em 1º de janeiro de 1945. A região passava a ter, então, dois municípios: Santo André, ao longo da linha São Caetano – Utinga – Capuava – Mauá – Ribeirão Pires – Rio Grande (da Serra) – Campo Grande e Paranapiacaba.

183 – Já São Bernardo, agora com o apêndice ‘do Campo’, abrangia a Vila de São Bernardo propriamente dita, os bairros semeados ao longo de antigas linhas do Núcleo Colonial de São Bernardo + Diadema e Riacho Grande.

184 – Carvalho Sobrinho era engenheiro formado em Minas Gerais. Antes de vir para a região foi prefeito por um ano em Botucatu. Deixou a Prefeitura de São Bernardo em 1947. Elegeu-se naquele mesmo ano deputado federal. Reelegeu-se e abandonou a política em 1979. Foi titular do 23º Cartório de Notas da Capital entre 1944 e 1987, quando faleceu.

185 – No tempo do prefeito Carvalho Sobrinho, na vigência do Estado Novo, as atividades do Poder Legislativo estavam suspensas.

186 – Pior: os conselhos municipais da primeira metade da década de 1930, integrados pelos ‘maiorais’ da região, não foram recriados.

187 – Os prefeitos nomeados, homens de confiança do interventor estadual, respondiam a um novo órgão criado, o centralizador Departamento das Municipalidades, organismo sediado em São Paulo e que ficava ao alcance do interventor.

188 – A leitura dos processos administrativos da Prefeitura de Santo André da época mostra os pareceres do Departamento das Municipalidades para as questões locais. Um mesmo departamento para atender aos municípios de todo o Estado.

189 – A aprovação de um novo loteamento, por exemplo, tinha que passar pelo tal Departamento das Municipalidades.

190 – Em outubro de 1986 tivemos a oportunidade de entrevistar o ex-prefeito José de Carvalho Sobrinho. Uma longa entrevista gravada. Tiramos várias fotos dele, reproduzimos outras do seu tempo de prefeito em Santo André. Carvalho Sobrinho faleceria oito meses depois da entrevista.

GETÚLIO EM SÃO BERNARDO.

Quarta-feira, 22 de dezembro de 1943. O presidente da República, todo charmoso, com chapéu de feltro, ao lado do novo interventor paulista, Fernando Costa, é recebido por integrantes da Sociedade Amigos de São Bernardo e cercado pelo povo em plena Rua Marechal Deodoro. Naquele dia ele pronuncia uma frase que se tornou célebre: “Assumo o compromisso de colocar a cabeça de onde foi extirpada” (devolver a autonomia a São Bernardo, perdida para Santo André em 1938). Promessa feita, promessa cumprida.

Dona Myrths, que nos doou a foto original, identificou os seguintes nomes: José Setti, Dr. Gabriel Nicolau, Stefano Sabatini, Luchesi, Francisco Miele, Armando Setti, Plinio Ghirardello, José Pelosini, João Corazza, Bruno Pasin, padre Pedro Rigo e Wallace Simonsen (de costas, à esquerda); espalhados, músicos da Corporação Carlos Gomes; ao fundo, alunas do Colégio Italo Setti, das Irmãs Palotinas, o Colégio São José, que mudou recentemente de nome e tirou da fachada a plaquinha com o nome do seu benfeitor, Italo Setti

Diário há meio século...

Domingo, 6 de dezembro de 1970 – ano 13, edição 1403

Futebol – Decisões no ABC (em 6 de dezembro de 1970):

Em São Caetano: no Estádio Lauro Gomes (hoje Anacleto Campanella), União Jabaquara e Alviceleste decidem o título de supercampeão da Primeira Divisão da cidade.

Em Santo André: no Estádio Municipal (hoje Bruno Daniel), Sete de Setembro e Humaitá iniciam a decisão da Divisão Principal.

Em São Bernardo: no Estádio Almerindo Protti (campo do Brasil, na Rua Frei Gaspar), o Olaria, da Vila Baeta, pode sagrar-se campeão da Taça Cidade de São Bernardo caso vença ou empate com o Universo.

Cultura & Lazer – O Grupo Cênico Regina Pacis, de São Bernardo, vence o II Festival de Teatro Amador do Sesc, com a montagem de Zumbi, de Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal. Na direção, Sérgio Rossetti e Antonino Assumpção.

Em 7 de dezembro de...

1920 – Festival Cornélio Pires no Teatro Palácio, em São Paulo. Anedotas e pilherias sobre caipiras italianos e sírios. Em cena aberta, a banda completa da Força Pública. Metade da renda seria destinada à compra de um aeroplano a ser oferecido ao aviador Edu Chaves.

1955 – Descontentamento entre os avicultores de Santo André pela redução da quota de distribuição de farelo: de 18 mil sacos, a quota passa para 15 mil e, depois, para 6.000. Revoltada, a categoria ameaça depredar a Casa da Lavoura local.

O prefeito Luiz Boschetti intervém. Coloca guarda armada diante do edifício da Lavoura. E dirige-se ao superintendente de Tortas e Farelos, na Capital, pleiteando o aumento da quota de farelo aos avicultores.

1985 – Inaugurada a Biblioteca Castro Alves, do Jardim Zaíra, em Mauá.

Já estavam decoradas as ruas e praças da região para o Natal: anjos em Santo André, candelabros em São Bernardo, cometas em São Caetano.

Hoje

Dia Nacional do Cirurgião Plástico

Santos do Dia

AMBRÓSIO (Alemanha, Trèves, 339 – Itália, Milão, 397). Conselheiro e pai espiritual de três imperadores romanos. Símbolo da Igreja nascente, após os sofridos anos de perseguições e vida escondida

MARIA JOSEFA ROSSELLO (Itália, Savona, 1811-1880). Superiora do Instituto das Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia. Nomes adotados: Benedita Rossello e Maria Josefa