Obituário - 7 de dezembro de 2020

07/12/2020 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 5 de dezembro

Caetana da Silva Barbosa, 95. Natural de Caputira (Minas Gerais). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Carolina Perez, 95. Natural de Severínia (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

José Montagnolli, 91. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (São Paulo). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

André Carrilho, 90. Natural de Rincão (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Raul Ladislau dos Santos, 86. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maurilio Rodrigues, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Solemé Afonso, 80. Natural de Manaquiri (Amazonas). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Vanir Bonifácio, 79. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Cassinelli Strabeli, 77. Natural de Bebedouro (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Batista da Silva, 72. Natural de Andradas (Minas Gerais). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Pereira da Silva, 72. Natural de Irapuru (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Roque Gonçalves, 72. Natural de Sabino (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Modesto Luiz, 71. Natural de Águas da Prata (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Metalúrgico. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Soares de Oliveira, 64. Natural de Muriaé (Minas Gerais). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Autônomo. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmen Neumann, 61. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Vera Lucia da Costa Ribeiro, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Daniel Calisto Batista, 59. Natural de Paranavaí (Paraná). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Motorista. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudio Kovac, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Retificador. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rogério de Come Penof, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Representante comercial. Dia 5, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Cacilda de Abreu Mendes, 52. Natural de Campina da Lagoa (Paraná). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Líder de inventário. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Esdras Henrique Almeida de Moraes, 32. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pintor. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 6 de dezembro

Antonio Marculino da Silva, 86. Natural de Itaporanga (Paraíba). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Deolinda Beccaria Cançanção, 61. Natural de Murutinga do Sul (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sábado, dia 5 de dezembro

Maria de Lourdes Raimundo Santos, 72. Natural de Cedral (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Pensionista. Dia 5, em Santo André. Jardim da Colina.

Luciene Oliveira dos Santos, 58. Natural de Mandaguari (Paraná). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

São Caetano, quinta-feira, dia 3 de dezembro

Izabel Marques Person, 96. Natural de Américo Brasiliense (São Paulo). Residia no Centro de São Caetano. Dia 3.

Armando Marques, 87. Natural de Portugal. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano, Dia 3.

Aneide Gibini Michelon, 84. Natural de São Caetano. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 3.

Synezio Mracina, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 3.

Nilton Domingos, 56. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 3.



São Caetano, sexta-feira, dia 4 de dezembro

Fernando Bezerra Nunes, 40. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 4.



São Caetano, sábado, dia 5 de dezembro

Glaucus Adriano Biscaro, 48. Natural de Diadema. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Comerciante. Dia 5, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

Diadema, sábado, dia 5 de dezembro

Faustina Moraes Santana, 75. Natural de Queimadas (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Maria Aparecida da Silva, 55. Natural de São João do Tigre (Paraíba). Residia no Jardim Santa Rita, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.



RIBEIRÃO PIRES

Célia Maria Silva dos Sanos, 52. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia na Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Pensionista. Dia 5, em Santo André. Cemitério São José.