Água Santa perde para a Portuguesa e precisa vencer por dois gols para se classificar

Do Diário do Grande ABC



06/12/2020 | 17:38



O Água Santa não conseguiu impôr o diferencial de atuar em casa e foi derrotado pela Portuguesa na tarde deste domingo (6). Em partida realizada na Arena Inamar, em Diadema, o time da região foi superado pelo placar de 1 a 0 na primeira partida das oitavas de final da Copa Paulista 2020.

Com o revés, o Netuno se prepara nos próximos dias para buscar reverter a situação. É necessário superar o adversário por dois ou mais gols de diferença para seguir para as quartas de final. Vitória por um gol faz com que as penalidades resolva quem irá seguir. Detalhe que a Lusa está invicta no torneio.

O gol da Portuguesa aconteceu no começo do primeiro tempo. Aos 8 minutos, Raphael Luz aproveitou bate e rebate dentro da área e colocou a equipe em vantagem no confronto contra o Água Santa.

Os times encerram a disputa no segundo jogo do confronto eliminatório, agendado para acontecer no Estádio do Canindé, na Capital, na tarde de quarta-feira, às 15h.