Fora de casa, São Bernardo vence a Portuguesa Santista e larga com vantagem nas quartas de final

06/12/2020 | 17:36



O São Bernardo tem grande vantagem para seguir para as quartas de final da edição deste ano da Copa Paulista. Mesmo jogando fora de casa, o time soube aproveitar as chances que criou e venceu na manhã deste domingo (6) a Portuguesa Santista por 2 a 0, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos.

O placar faz com que o Tigre possa perder por até um gol de diferença na partida de volta e ainda consiga se classificar para a próxima etapa da competição. Caso o adversário vença por dois gols, a decisão será nos pênaltis.

Os gols dos vencedores foram marcados por Grafite, no primeiro tempo, e Léo Jaime, na segunda etapa. A Portuguesa Santista desperdiçou chance de descontar aos 21 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti, mas o goleiro Gabriel Gasparotto defendeu o chute de Rodriguinho.

O jogo de volta e derradeira disputa nesta etapa entre as equipes está marcado para quarta-feira à tarde, a partir das 15h, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo.