Paul McCartney assume que sempre tem sonhos sexuais, mas que cabeça de casado o reprime

06/12/2020 | 17:10



Paul McCartney participou recentemente de uma entrevista para o The New York Times e revelou qual tipo de sonho ele teve recentemente e no auge dos seus 78 anos de idade, o ex-Beatle comentou que foram de teor sexual, mas que sua cabeça de casado o reprime sobre isso.

Foi de natureza sexual. Mas foi muito legal. Muito interessante, sonhos de natureza sexual quando você é casado. Sua cabeça de caso está no sonho dizendo: 'Não faça isso. Não vá aqui'. E só para você saber, eu não fiz. Ainda assim foi um sonho bom.

Lembrando que o cantor está casado desde 2011 com Nancy Shevell, uma empresária americana de 61 anos de idade. Paul também já deixou clara diversas vezes que é inspirado musicalmente pelos seus sonhos. Será que vai sair uma música com esse sonho sexual?