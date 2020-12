Próximo a fim de pleito adiado por apagão, Macapá tem nove urnas substituídas

06/12/2020 | 16:55



Até as 16 horas deste domingo, nove urnas haviam sido substituídas nas eleições municipais do Macapá (AP), conforme boletim do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Isso representa 1,05% do total de aparelhos disponíveis para o primeiro turno na capital, postergado devido ao apagão que atingiu o Estado.

O número de urnas substituídas cresceu ao longo do dia. No boletim anterior, o TSE informou que três urnas haviam sido trocadas até então. Há ao todo 703 urnas, além de 158 para contingências.

A votação no Macapá começou às 7 horas e está prevista para terminar daqui a pouco, às 17 horas. O total de eleitores aptos era de 292.718.

Dois homens foram presos pela Polícia Federal (PF) no Macapá, segundo o portal de informações do G1. Um deles foi acusado de fazer boca a de urna e outro estaria oferecendo dinheiro para compra de votos.

Caso nenhum dos candidatos alcance a maioria dos votos, a cidade de Macapá terá segundo turno, no dia 20 de dezembro, às vésperas do Natal.