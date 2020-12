Ferroviária goleia e decidirá Paulista Feminino com Corinthians ou Palmeiras

06/12/2020 | 16:12



A Ferroviária é o primeiro time classificado à final do Campeonato Paulista Feminino. Neste domingo, a equipe de Araraquara assegurou a classificação com facilidade, ao golear o Red Bull Bragantino por 4 a 0, na Fonte Luminosa. Chu foi o destaque do confronto entre os times do interior ao marcar dois gols.

No primeiro jogo da série semifinal, na quinta-feira, disputado sob chuva, os times não haviam saído do 0 a 0 em Jarinu. Mas neste domingo a Ferroviária evitou qualquer zebra ao abrir 1 a 0 no primeiro tempo, marcado pelo equilíbrio. O gol que colocou a equipe em vantagem saiu aos 31 minutos, sendo marcado por Patrícia Sochor, após roubada de bola na grande área.

A etapa final foi controlada pela Ferroviária. Aos 25, Chu foi lançada por Aline Milene e tocou na saída da goleada do Bragantino para fazer 2 a 0. Os outros gols saíram no fim da parida. Aline Milene deixou o seu aos 36, em uma jogada individual. Já aos 39, ela acionou Chu, que driblou a goleira adversária antes de finalizar às redes.

Nesta edição do Paulista, a Ferroviária foi a segunda colocada do seu grupo, o 1, com quatro triunfos e uma derrota, passando com duas vitórias pelo Taubaté nas quartas de final. O time de Araraquara foi campeão pela última vez em 2013. E não disputava a decisão estadual desde 2014.

O Bragantino, por sua vez, cai nas semifinais após surpreender na etapa anterior. O time havia sido apenas o quarto colocado no Grupo 1, com 7 pontos em 15 possíveis, mas eliminou nas quartas de final o São Paulo, que havia liderado a outra chave. Até havia segurado a Ferroviária no jogo de ida, mas sucumbiu neste domingo. "Disputar uma final é emocionante. Vamos esperar o adversário. Hoje é dia de comemorar, porque é uma conquista", afirmou Tatiele Silveira, técnica da Ferroviária.

O adversário na decisão será o Corinthians ou o Palmeiras. O time alvinegro abriu vantagem ao triunfar no jogo de ida por 1 a 0, em Vinhedo. O duelo de volta foi agendado para a próxima quinta-feira, às 16 horas, na Arena Barueri.

As finais estão previstas para os próximos dois domingos, mas ainda serão confirmadas pela Federação Paulista de Futebol. O Corinthians é o atual campeão estadual.