Comércio aquece oferta de oportunidades de emprego neste fim de ano no Grande ABC

Com um 2020 totalmente atípico, marcado pela pandemia do novo coronavírus, até mesmo a disponibilidade das tradicionais vagas temporárias no comércio, criadas para dar conta das vendas de Natal, foram afetadas. Porém, mesmo que em menor número do que em anos anteriores, essas oportunidades aquecem o mercado de trabalho.

Levantamento feito pelo Diário identificou pelo menos 28 vagas atualizadas e disponíveis nos shoppings da região. A agência de recrutamento Luandre também possui oportunidades para o comércio com remuneração de até R$ 4.000 – neste caso para vendedor técnico (leia mais abaixo).

O maior número de ofertas, 27, estão disponíveis no Shopping ABC, em Santo André (https://www.shoppingabc.com.br/oportunidade.asp), sendo que a maioria é para vendedores – inclusive, há oportunidades para início imediato e vagas efetivas. Também há uma vaga a ser ocupada no Shopping Praça da Moça, em Diadema, para demonstrador de maquiagem (https://www.shoppingpracadamoca.com.br/oportunidade.asp).

O ParkShopping São Caetano informou que as contratações para vagas temporárias são feitas diretamente nas lojas. O shopping disponibiliza uma área em seu site (www.parkshoppingsaocaetano.com.br) para que os interessados possam cadastrar seus currículos.

Tradicionalmente, essas contratações costumam ser feitas a partir de outubro, No ano passado, a expectativa era da criação de pelo menos 2.556 vagas no período.

Porém, com a pandemia, o caixa dos comerciantes foi duramente afetado neste ano, o que acabou barrando este crescimento. Conforme publicado pelo Diário, a previsão é a de que as vendas de Natal tenham retração de 20% por causa do retrocesso das cidades para a fase amarela no Plano São Paulo, do governo do Estado, devido ao recente aumento de casos de Covid-19. Com a classificação, o horário de funcionamento é reduzido de 12 para dez horas, com capacidade de 40%.

“Justamente neste mês de dezembro houve uma redução no horário de comércio, o que é prejudicial para fazer qualquer tipo de contratação. Nós tínhamos uma expectativa boa, mas com o aumento de casos, teve esta mudança. Seria mais efetivo aumentar o horário dos estabelecimentos comerciais, até porque com essa redução não tem como controlar o fluxo de pessoas de 18 a 23 de dezembro, e lamentavelmente vai ter mais aglomeração”, disse o presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo), Valter Moura.

“Com este cenário, era natural que ocorresse uma redução de contratação de temporários”, completou o presidente da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), Pedro Cia Junior.

Na sexta-feira, o governo do Rio de Janeiro anunciou que shoppings e centros comerciais de todo o Estado podem funcionar por 24 horas com o objetivo de evitar a correria para as compras de Natal e consequentes aglomerações.

COM SALÁRIO

Na Luandre, houve aumento de chances em três áreas, sendo comércio (14,5%), logística (275%) e saúde (188,6%). “Alguns setores ganharam destaque, como os serviços essenciais e o e-commerce, que movimentaram o mercado de trabalho por conta do atual cenário”, afirma Gabriela Mative, superintendente de seleção da agência. Há vagas para assistente de vendas ativo e operador de televendas, com remuneração entre R$ 1.000 e R$ 1.500, promotor de vendas júnior de R$ 1.500 a R$ 2.000 e vendedor técnico na faixa de R$ 3.500 a R$ 4.000.

Ao todo, existem 486 postos na região

No total, somado às vagas acima, há 486 oportunidades disponíveis na região. Nos centros públicos, a maior quantidade está disponível na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo, que oferece 205 vagas. Deste total, são 56 para auxiliar de linha de produção, 40 para auxiliar de logística, 22 para mecânico de manutenção de máquinas, entre outros.

Em Santo André, há 100 postos no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda), sendo a maioria (30) para costureira em geral. No CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá são 15, a exemplo de cinco para auxiliar de produção. No PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires também há 15 vagas.

Segundo a Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação) de São Caetano, há 58 chances.

Em Diadema, o CPETR conta com 16 postos de trabalho, como um para eletricista e outro para mecânico de manutenção industrial.

A Luandre dispõe de 60 vagas na região, entre elas, há oportunidades para coordenador de call center, com remuneração entre R$ 2.500 e R$ 3.000, e para enfermeiro pleno com atuação em PS adulto, entre R$ 4.000 e R$ 4.500.