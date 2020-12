Telespectadores comentam clima de despedida em episódio do Zorra: final melancólico

06/12/2020 | 13:10



Após a repercussão do caso envolvendo um suposto caso de assédio cometido por Marcius Melhem em Dani Calabresa, a Globo teria tomado a decisão de cancelar os programas criados por Marcius na programação, de acordo com o colunista Fefito. Mesmo sem confirmação oficial da emissora, telespectadores comentaram nas redes sociais em clima de despedida durante o último Zorra da temporada, exibido no último sábado, dia 5.

Depois de anos intitulado de Zorra Total, a reformulação do programa foi toda encabelada por Melhem. No Twitter, internautas falaram sobre o suposto fim definitivo do humorístico:

O Zorra chega ao fim meio que na surdina. Muitos telespectadores nem devem ter se dado conta de que esse era o último episódio da história do programa. Ou seja, um final bem melancólico.

Um dos roteiristas do programa, Ulisses Mattos, respondeu uma pergunta em seu Twitter antes da exibição, sobre a despedida do programa, dando a entender que a atração realmente foi finalizada:

Acho que não haverá nada especial. Se tiver será uma surpresa pra gente. De qualquer forma, vamos fazer encontro no Zoom entre os roteiristas. Melancólico terminar assim, mas faz parte da vida. Foi bom enquanto durou.