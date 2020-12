Policiais prendem dupla após tentativa de roubo a banco em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



06/12/2020 | 10:43



Policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em patrulhamento pelo bairro Planalto, em São Bernardo, frustraram tentativa de roubo a agência do Banco do Brasil na Avenida Álvaro Guimarães, 302. Os agentes foram avisados pelo Copom (Central de Operações da Polícia Militar) de roubo em andamento no local. Ao notar a chegada das viaturas, os dois criminosos tentaram fugir pelo telhado do estabelecimento bancário, mas foram cercados e presos.

Segundo informa a PM (Polícia Militar), a dupla conseguiu entrar na agência por meio de um buraco feito em um galpão ao lado. No imóvel foram encontrados uma marreta e um ponteiro para quebrar a parede.

Os dois foram levados ao 3º DP da cidade, que cuida do caso.