Do Diário do Grande ABC



06/12/2020 | 09:09



A decisão do governo do Estado de recuar na flexibilização da quarentena e ampliar as restrições para atividades comerciais, de serviços e de lazer, entre outras, completa uma semana amanhã, ainda sob saraivada de reclamações e de desconfianças, posto que foi tomada ao fim das eleições municipais. Afinal, o que se ouve nas ruas, nos mercados, nas filas de banco etc é que tanto liberar para o quase normal quanto dar um passo atrás, agora, foi iniciativa meramente política.

Embora o governador João Doria (PSDB) assegure que seguiu orientações da área de saúde, na medida em que casos e mortes pela Covid vêm numa crescente, não convenceu boa parcela da população, que vê coincidência demais no processo de retomada e de recuo. Como bem mostrou o Diário na edição de quinta-feira, este é sentimento de parte dos moradores da região, apesar de avaliarem que seriam necessárias medidas ainda mais rígidas diante do visível desrespeito às regras para evitar a disseminação do vírus, como pessoas sem máscara e aglomerações.

De fato, a se levar em conta os números da doença divulgados diariamente a decisão de dar um passo atrás é mais do que justificável. Mas a dúvida sobre se houve interesse político vai persistir por algum tempo, com certeza. Até porque a justificativa do governo, em que pese a gravidade do momento – se fala até em uma provável segunda onda –, não foi contundente o suficiente. Sem contar que o número de negacionistas só faz aumentar.

Infelizmente, o vírus silencioso e letal voltou a mostrar seu poder e mostrou que não se pode baixar a guarda. Ou seja, o recado de que se estará mais seguro ao evitar lugares aglomerados, usar máscara e álcool gel está dado.

Mas há também que se perguntar aos governantes: o que deu errado? A retomada veio precipitadamente ou o recrudescimento das regras deveria ter sido tomado antes? Os sinais de que por aqui as coisas já não iam bem foram dados em outubro, enquanto na Europa os casos voltavam a explodir e o aperto nas restrições eram anunciados. Assim como aqui, os Estados Unidos também tiveram eleições, e agora os números da doença são estarrecedores. Infelizmente.