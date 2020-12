Brinquedo levado a sério

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



06/12/2020 | 07:00



Sala que remete a universo encantado, com lembranças, sonhos, cenas de carinho, aniversários e Natais. Tudo isso por causa de farta coleção de brinquedos, paixão que começou ainda na infância de Josie Sófilo Silva, 40 anos, moradora de São Bernardo. Quando criança, tinha apenas alguns itens. O primeiro foi palhaço que emitia sons, movia os olhos e funcionava com corda. Ganhou em 1984, presente de seu padrinho.

Quis o destino que Josie encontrasse alguém com o mesmo gosto que o dela. Conheceu o inspetor de qualidade Marcelo Antônio da Silva, 49, que também é colecionador. Começaram a namorar em 1998, três anos depois se casaram e uniram seus brinquedos.

Hoje são cerca de 3.500 peças. Algumas delas, ainda estão nas caixas, com modelos parecidos com o primeiro palhaço que Josie ganhou e lamenta não ter mais. “Quando juntamos tudo foi quando começou a vontade de aumentar a coleção. O colecionismo nos uniu e comemoramos juntos quando encontramos um brinquedo raro”, conta Josie, que trabalha com comércio digital.

São caixas e mais caixas de jogos de tabuleiro, carrinhos de controle remoto, bonecos, ferroramas e o que mais a cabeça conseguir resgatar da memória e que esteja disponível para aquisição. “Posso dizer que 80% dos nossos itens funcionam. Os outros 20% ainda falta tempo para dar uma olhadinha com mais cuidado”, conta ela.

Josie diz que quando compra um artigo antigo, que praticamente não foi usado, de certa forma é um pouco triste. Ela explica que muitas vezes os pais restringiam o uso do brinquedo devido ao alto valor que custava na época. “Uma vez compramos um Colossus (carrinho de controle remoto da Estrela lançado nos anos 1980) impecável. Os adesivos não tinham sido nem colados. O dono revelou que ganhou no Natal e quando foi tirar da caixa, o vidro da caçamba trincou e ele tomou uma tremenda bronca. Depois nunca mais mexeu no carrinho.”

Mas conseguir itens antigos para a coleção, e em bom estado, não é tarefa fácil. Exige dedicação, esforço e desapego com outras coisas. O casal está sempre garimpando, trocando e até vendendo algumas coisas. Uma das peças da qual ambos falam com apreço é um robô Ar-tur, da Estrela, lançado nos anos 1980. À época, era um sonho de consumo de Josie, mas ela não pôde ter. “Muitos anos depois, quando já morava em Santo André, achou no lixo, no Parque das Nações. Levou para casa, colocou as pilhas e funcionou”, conta Silva, feliz.

A maior loucura que fizeram foi vender um automóvel Kombi, ano 1974, para comprar um lote de brinquedos antigos. “Apesar de gostar de colecionar achei que meu marido estava passando dos limites. Mas no fim deu tudo certo, para a sorte dele”, brinca Josie. Silva explica que foram cerca de 70 peças. “Tentamos sempre pegar coisas nas caixas e as da pessoa estavam todas assim.”

Entre os brinquedos preferidos da coleção do casal ela destaca itens como um ferrorama lançado nos anos 1960. Cita ainda um dos primeiros exemplares do autorama: o de caminhões gigantões, lacrados, dos anos 1980. Tem um Fiat Rally na caixa, da década de 1970, e uma boneca mãezinha, também dos anos 1970. Todos fabricados pela Estrela. Silva conta que um autorama dos anos 1960, da Estrela, é o item mais caro da coleção. Hoje custa em torno de R$ 3.500, “se estiver funcionando”, explica.

Mas ainda há muito o que buscar para preencher a coleção de Silva e Josie. Um dos sonhos de consumo, segundo ele, é um triciclo chamado velotrol. “Marcou muito, pois ainda nos anos 1970 Marcelo participou de corrida de velotrol promovida pela extinta fábrica de brinquedos Trol”, conta Josie.

Mesmo com acervo farto, ela revela que sempre se emociona ao encontrar brinquedo antigo bem conservado. “Cada um tem sua história, contada nas marcas de uso e nas escritas que seus antigos donos deixaram nas caixas”, encerra Josie.

Tem brinquedo antigo deixado de lado? O casal atende pelo endereço de e-mail marcelomectra@hotmail.com.