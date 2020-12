Paulo Serra tem condição de ser líder, diz Vinholi

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



06/12/2020 | 07:00



Presidente paulista do PSDB e secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi celebrou os números do tucanato no Grande ABC e apontou que o prefeito reeleito de Santo André, Paulo Serra, tem condições de ser “liderança enorme e expressiva” na região. Em entrevista exclusiva ao Diário, Vinholi enalteceu o desempenho de Paulo Serra nas urnas. No dia 15, o tucano obteve 266.591 votos (76,88% do total), recorde no município, batendo a marca de Celso Daniel (PT) em 2000. Foi reeleito no primeiro turno, também colocando fim a tabu que existia havia duas décadas.

“Percentual muito expressivo. Simboliza uma gestão de muito sucesso na cidade. A gente já esperava por esse sucesso nas eleições por causa dos índices de aprovação que o Paulo tem, por tudo que foi implementado. Ele bateu o antigo recorde do prefeito Celso Daniel. Muito orgulho do desempenho do prefeito Paulo Serra”, analisou. “O Paulo tem condição de ser liderança enorme e expressiva. Tem condição de seguir nesse modelo e, de nós aqui, tem total atenção e importância.”

Os 266.591 votos de Paulo Serra foram a maior quantidade na região – superando o prefeito reeleito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) –, a despeito de estar em um colégio eleitoral menor. Logo após a vitória, o chefe do Executivo andreense deu mostras de que buscará ter mais protagonismo regional nos próximos quatro anos, cobrando a efetivação de promessas que o governador João Doria (PSDB) fez para o Grande ABC, como a Estação Pirelli da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e a Linha 18-Bronze do Metrô – durante a campanha de 2018, Doria prometeu o ramal, mas enterrou o projeto após eleito.

“(Encaramos essas cobranças de Paulo Serra) De forma positiva. Está no papel dele de bom prefeito, que é buscar melhorias para sua cidade e sua região”, respondeu Vinholi, ao ser questionado sobre as críticas do prefeito de Santo André.

Além de eleger três prefeitos – Paulo Serra, Morando e José Auricchio Júnior, em São Caetano –, o PSDB emplacou 26 vereadores, melhor marca de sua história no Grande ABC. Até pela performance, Vinholi acredita que a região pode produzir líderes tucanos para buscar voos maiores nas próximas eleições.

“O Grande ABC tem peso muito forte no partido e tem sim um olhar especial. Isso pode significar avanços ao longo dos próximos anos e cada vez mais espaços ocupados (dentro do partido). Também de visão especial do governador João Doria na região. Estivemos várias vezes. E essas vitórias simbolizam o trabalho de tucanos sérios. Eles têm potencial para mais”, observou o dirigente estadual.

Sobre os projetos sem sucesso – casos de Ricardo Yoshio em Diadema, José Roberto Lourencini em Mauá e Adler Kiko Teixeira em Ribeirão –, Vinholi apontou que o trio está na estratégia do PSDB para futuras candidaturas. Sobre Kiko, prefeito que não conquistou a reeleição, Vinholi contemporizou: “A questão jurídica dele (candidatura indeferida) atrapalhou muito. Mas é alguém que fez muito pela cidade, um cara muito querido no PSDB”.