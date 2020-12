São Bernardo inicia plano municipal para a vacinação contra a Covid-19

Do Diário do Grande ABC



05/12/2020 | 17:29



A Prefeitura de São Bernardo deu início ao plano de estruturação municipal para a aplicação da Coronavac, com base na última atualização do governo Estado, que anunciou início da vacinação para janeiro, com a disponibilização de 1 milhão de doses do imunizante chinês.

O plano municipal consiste na disponibilização das 34 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), escolas (enquanto não voltarem as aulas presenciais), templos religiosos, centros culturais e outros espaços, com mais 100 pontos para a vacinação,

Nesta primeira etapa, a vacina será direcionada para imunizar profissionais da saúde, além dos grupos prioritários, que apresentam riscos de complicações graves ao serem expostos ao novo coronavírus, como os idosos.