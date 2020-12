Bruno dá um verdadeiro puxão de orelha em Gusttavo Lima ao vivo

05/12/2020 | 17:11



Bruno, que faz dupla com Marrone, estavam tocando e cantando durante uma live, na última sexta-feira, dia 4, e ele que é padrinho de casamento de Gusttavo Lima aproveitou para dar um verdadeiro puxão de orelha no cantor que também estava presente.

Eu pensei que ia ser uma live, e não uma lavação de roupa!, disse Gusttavo.

O cantor então não se intimidou com a presença do sertanejo e muito menos com esse comentário, então tratou de continuar o assunto sobre o casamento dele dizendo qual é a função real do padrinho dentro do matrimônio.

Pela lei e a intenção do padrinho é fazer com que o casamento nunca acabe. Quando você me chamou para ser padrinho do seu casamento, eu fui com esse intuito. Você pode até não estar mais com ela, mas fui padrinho e sou padrinho até hoje. Sou, inclusive, padrinho dos filhos.

O clima não ficou tão bom, tanto que Marrone até tentou intervir, brincando que os padres realizam muitos casamentos, mas eles mesmo não casam. Mas Bruno estava com a corda toda e sobrou até para a sua dupla.

Marrone, você não pode falar de casamento, é um péssimo exemplo!

Para quem não lembra, Gusttavo Lima se separou de Andressa Suita há pouco menos de dois meses, e uniram as escovas de dentes em meados de 2015.