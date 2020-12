Índia: conversas entre governo e produtores fracassam e protestos devem continuar

05/12/2020 | 16:32



O governo da Índia e produtores rurais do país não conseguiram romper o impasse em negociações realizadas neste sábado. Agricultores disseram que vão intensificar suas manifestações contra as novas leis agrícolas e continuar bloqueando rodovias importantes nos arredores da capital, Nova Délhi.

Os líderes do protesto rejeitaram a oferta do governo de alterar algumas

disposições das novas leis agrícolas, que desregulamentam os preços das safras, e mantiveram a exigência de revogação total. Os dois lados se reunirão para novas discussões na quarta-feira.

Milhares de agricultores protestam contra as reformas que, segundo eles, podem reduzir preços das safras e a renda agrícola. Eles bloquearam rodovias nos arredores de Nova Délhi nos últimos 10 dias. Agricultores dizem que as leis levarão o governo a parar de comprar grãos nos preços mínimos garantidos e resultarão em exploração por empresas que vão empurrar para baixo as cotações.

O governo do primeiro-ministro Narendra Modi afirma que as reformas vão beneficiar agricultores. Segundo o governo, elas permitirão que produtores comercializem seus produtos e aumentem a produção por meio do investimento privado. Mas os agricultores afirmam que não foram consultados.

A conversa neste sábado entre o ministro da Agricultura, Narendra Singh Tomar, e 35 líderes dos agricultores foi a quinta desde que as leis foram aprovadas em setembro. Fonte: Associated Press.