Festa em A Fazenda 12 é regada a boas conversas e briga entre Tays e Biel

05/12/2020 | 16:10



Aconteceu na última sexta-feira, dia 4, a festa Share em A Fazenda 12 que foi embalada por Naiara Azevedo. Assim como o prometido, os peões além de curtirem bastante resolveram colocar algumas pedras em algumas brigas, mas acabou sobrando tempo para arrumar novas confusões também.

Jojo Todynho e Lidi que estavam vivendo um verdadeiro pé de guerra sentaram para colocar os pingos nos is na amizade nada bem resolvida das duas e até que conseguiram entrar em um acordo para ficarem um pouco em paz dentro do reality rural. Agora por quanto tempo essa paz vai durar, ninguém consegue nem imaginar. Talvez até a próxima roça?

Mas se por um lado estava tudo bem resolvido entre a Jojo e Lidi, do outro alguém entraria em confusão, não é mesmo!? Tays e Biel parece que gostam mesmo de uma festa é para armar confusão. A funkeira acabou ficando nervosa, e com razão, depois do cantor jogar bolo em sua cara em uma forma de brincadeira, mas no fim da festa os dois protagonizaram uma verdadeira guerra de bolos e pelo visto tudo acabou passando.

Em seguida, o cantor saiu para tomar banho e logo foi chamado no closet para fazer as trocas de seu microfone, e acabou deixando o lugar simplesmente cuspindo fogo e xingamentos. Lembrando que Biel estava alcoolizando e reclamou de falta de respeito da equipe de produção de A Fazenda 12!

Eita!