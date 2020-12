Tony Ramos cita Laços de Família e diz que novela continua atual: Discute família e ambições

05/12/2020 | 15:10



Tony Ramos participou na manhã deste sábado, dia 5, do programa É De Casa e acabou falando sobre a era do Novo Normal com a chegada da pandemia do novo coronavírus. O ator ainda relembrou no bate-papo o seu personagem Miguel, de Laços de Família e contou a da diferença em assistir à novela em 2020.

Tem cenas que eu diria para você: 'ô, meu Deus, eu faria diferente, talvez eu respirasse diferente'. Mas são detalhes técnicos. As vezes quando assisto aos programas, com a Lidiane [esposa do ator] do lado, ela fala: 'xiu, não vem com negócio técnico, porque não quero saber'. E ela tem razão. Se não eu fico um chato comentando. Então, hoje, são duas olhadas: aquela primeira que você olha sem nunca ter visto a novela. Lembremo-nos que ela foi feita há 20 anos e tem muita gente que sequer sonhava, há outros que começaram agora, principalmente em função da pandemia e outros começaram a rever.

E mesmo com essa grande diferença de anos da novela, o veterano assume que ela parece estar mesmo muito igual.

Eu percebo naqueles que estão revendo um comentário recorrente: como ela está atual ainda. Ela discute a família, ambições de uma forma cotidiana. Esse olhar pela janela que o Maneco tem muito característico. É uma novela que adorei fazer, principalmente a minha personagem, aquele livreiro, aquele homem que adorava editar e vender livros. Falávamos o tempo inteiro da importância da leitura e de um livro na vida de uma pessoa.

Mas o programa não foi apenas para falar sobre a novela em que Tony Ramos participou, ele também acabou recebendo uma homenagem de uma amiga muito querida - Glória Menezes. A artista deu um depoimento sobre o ator que acabou indo às lagrimas.