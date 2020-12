Sem Haaland, Dortmund tropeça de novo no Alemão e pode ver o Bayern disparar

05/12/2020 | 13:55



O Borussia Dortmund não consegue se encontrar no Campeonato Alemão. Havia perdido na rodada passada para o Colônia, em casa, por 2 a 1, e neste sábado não conseguiu ir além do empate com o Eintracht Frankfurt, fora de casa. Sem o artilheiro Haaland e com outros desfalques importantes, o time aurinegro amargou o 1 a 1.

Já são sete temporadas sem sentir o gostinho da vitória em Frankfurt. A última aconteceu em 2013. Com o segundo tropeço seguido, o Dortmund deixa escapar a chance de encostar no líder Bayern de Munique, que pode fechar a rodada com uma vantagem na ponta ainda maior caso vença o confronto direto com o RB Leipzig também neste sábado.

O técnico Lucien Favre segue sem conseguir fazer o Borussia apresentar um bom futebol. Mesmo com jovens promissores e bons talentos individuais, casos de Sancho, Haaland, Reyna, Morey, Moukoko, Zagadou, Bellingham, e Passlack, seu esquema com três defensores não agrada e o time continua empacado.

Desta vez, o treinador tem como desculpa o alto número de desfalques por lesão. Além de Haaland, Raphael Guerreiro, Akanji, Meunier, Delaney, Schmelzer e Reinier não atuaram.

Repleto de problemas na visita ao Eintracht, os visitantes viram Kamada abrir o marcador logo com nove minutos. Sem o artilheiro norueguês, coube a Reyna empatar. Com belo chute de fora da área, o meia norte-americano acertou o ângulo e igualou o marcador aos 11 do segundo. Mesmo com muito tempo para buscar a virada, o time não mostrou forças para quebrar o jejum de triunfos no Waldstadion.

Com o 1 a 1, o Dortmund subiu para 19 pontos, na terceira colocação do Alemão. O Bayern tem 22 e o Leipzig, 21. Tentará se redimir no próximo sábado, quando recebe o Stuttgart.

A abertura da rodada marcou outros dois empates: Colônia 2 x 2 Wolfsburg e Freiburg 2 x 2 Borussia Mönchengladbach. O Arminia Bielefeld levou a melhor sobre o Mainz 05, ganhando por 2 a 1