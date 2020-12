05/12/2020 | 13:11



Tiago Leifert e sua esposa, a jornalista Daiana Garbin, deram as boas-vindas para a primeira filha do casal, Lua, no dia 28 de outubro de 2020. Mais de um mês depois do nascimento da bebê e com aparições discretas nas redes sociais, a pequena deu as caras na noite da última sexta-feira, dia 4, no Instagram da mamãe orgulhosa.

Enquanto muitos aproveitam a sexta-feira para pedir um jantar diferente ou beber, o sextou da família foi bem diferente. Aconchegados, os três posaram em uma foto para lá de fofa:

É sextou que fala? O meu melhor tempo e lugar! - escreveu Daiana na postagem, e marcou o lugar onde eles estavam: No mundo da Lua. Nada mais apropriado, não é mesmo?