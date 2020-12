Michel Teló mostra filhos cantando e diz que suas novas músicas emocionaram os pequenos: - Melinda estava com o olho cheio de lágrimas, e Teodoro me abraçou e chorou

05/12/2020 | 13:11



Nessa sexta-feira, dia 4, Michel Teló divulgou o EP Para Ouvir no Fone que conta com sete canções! Em conversa com o jornal Extra, o sertanejo revelou que essas músicas já são bem conhecidas pelos filhos, Melinda e Teodoro, frutos de seu casamento com Thais Fersoza. Os pequenos até mesmo já decoraram algumas letras!

- A criançada conhece todas já há muito tempo. É sensacional! Esse álbum traz uma mensagem, alegria, acalenta o coração num momento tão difícil. Cada uma nos toca de uma forma. Mostrei o clipe para as crianças. De repente, Melinda estava com o olho cheio de lágrimas, e Teodoro me abraçou e chorou. Ele é pequeno, não entendeu o que estava sentindo, mas foi emoção. No começo, eu nem tinha o intuito de lançar o EP, mas se fez bem para mim e para minha família, acho que tinha que levá-lo para as pessoas. Quero receber o feedback e fazer o bem. Se viralizar, é um plus, porque a música vai alcançar mais corações.

No Instagram, o músico até postou um vídeo dos filhos cantando uma das músicas e, na legenda, escreveu:

É, turma...Ter filhos é sempre uma surpresa garantida! Eu e toda minha equipe estamos trabalhando no lançamento do meu EP desde abril desse ano. Muito planejamento, muitas reuniões, muito trabalho. Tudo programado, tudo planejado para lançar amanhã a nova música. Hoje de manhã, pegamos para assistir os clipes e eles pegaram meu celular. Como eles sempre brincam com os filtros nem me importei... Um tempinho depois fui olhar meu celular. Tinha ligação do meu irmão, da minha equipe, de gente de tudo quanto é lugar falando do vídeo da gurizada. Eu sem entender nada, fui conferir e vi essas duas pecinhas lançando minha música antes do tempo! Já vi e já fiz diversos tipos de lançamentos, mas acho que esse foi um dos inusitados... Juntei tudo e coloquei aqui pra vocês verem também! Hahaha... Pelo menos eles vão ter muita história para contar! Vou ligar pro Guiness Book aqui. Certamente esse foi o lançamento criado pelos marketeiros mais novos de todo mundo! Papai ama vocês demais da conta!