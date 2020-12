Cartolouco assume ter participado de sexo grupal com um jogador de futebol

05/12/2020 | 13:11



Cartolouco que acabou sendo eliminado logo no começo de A Fazenda 12 sempre teve muito envolvimento com o futebol porque trabalhava na área antes de entrar para o reality rural. E recentemente, o jornalista deu uma entrevista para o canal De Sola, de Alê Oliveira, e acabou revelando que fez sexo grupal com um jogador de futebol, em Minas Gerais.

Eu ja fiz suruba com um jogador, já. Não vou falar o nome porque maluco é caso, mas já fiz. A mulher dele não estava e eu fui gravar uma matéria para o Esporte Espetacular [da Rede Globo], era uma matéria em Minas. A gente era amigo, aí fui gravar no CT [centro de treinamento] e falei: '' estou indo até aí''. A gente ja tinha uma amizade. Ele falou: ''beleza, depois te chamo''. Ele não falou mais nada e fui almoçar. Depois ele foi me buscar no hotel. Ele chegou com uma Porsche branca, eu não sabia nem onde sentar.

E ele não parou por aí, Cartolouco só não quis entregar mesmo o nome do jogador de futebol, mas deu vários detalhes do que aconteceu depois que foi pego pelo atleta para sairem juntos.

Fomos para a casa dele. Estava ele e mais dois amigos. Eles estavam resenhando [conversando] e bebendo. Aí eles falaram: ''pô, estamos na agonia, estamos na agonia'', e chamaram quatro amigas. Chegaram as quatro mulheres. Aí foi uma loucura. O cara transando do meu lado! E o cara é gente boa demais, é um dos caras que eu mais admiro no futebol.