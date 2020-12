Árvore de Natal de São Paulo é inaugurada neste sábado em novo endereço

05/12/2020 | 13:00



A árvore de Natal da cidade de São Paulo será inaugurada na noite deste sábado, 5, às 20h, na Zona Sul. Tradicionalmente localizada junto ao Parque do Ibirapuera, ela trocou de endereço neste ano por outro cartão-postal, sendo instalada nas proximidades da Ponte Octavio Frias de Oliveira, a Ponte Estaiada. Não será permitida a visitação física neste ano, por causa da pandemia da covid-19.

Neste ano, a árvore está com 4 metros a mais do que no anterior, chegando a 46 metros de altura, e tem 17,6 metros de diâmetro. A inauguração será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Coca-Cola FEMSA Brasil.

A live de inauguração contará com apresentação das cantoras Luísa Sonza e Lellê. Ela contará com tradução em libras e audiodescrição pela primeira vez. A árvore permanecerá no local até 6 de janeiro.

O visual com laços, bolinhas vermelhas e cobertura que simula a neve será incrementado com projeções em toda a extensão, que, segundo os organizadores, poderão ser avistadas a até 10 quilômetros de distância. Além disso, a estrela localizada no topo da árvore também se movimentará.

O evento também contará com a passagem da caravana de Natal, cujos caminhões iluminados terão mensagens relacionadas à pandemia, como #UseMáscara, #FiqueEmCasa e #LaveAsMãos. Por causa da covid-19, a celebração não contará com a presença de papai e mamãe Noel. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) fará monitoramento do trânsito nas imediações.

Além disso, a partir, entre 11 e 23 de dezembro, a gestão Bruno Covas (PSDB) realiza o 3º Festival de Natal de São Paulo na região do triângulo histórico, no centro da cidade. O evento terá projeções em locais icônicos e transmissões de shows. Dentre as principais atrações, estão uma versão do balé O Quebra-Nozes em ritmo de break e uma apresentação da cantora Luedji Luna.