Adiadas as finais da 5ª Copa de Futsal Diário do Grande ABC

05/12/2020 | 12:18



As finais da 5ª Copa de Futsal Diário do Grande ABC, que aconteceriam neste sábado, estão adiadas. Em ato de solidariedade, os organizadores acharam de bom tom transferir a decisões devido à morte de Luciene Nunes de Oliveira, 58 anos (foto), mãe do presidente da Liga de Futebol de Salão de Santo André, Rodolfo Oliveira Guedes.

Os jogos Marajoara e Scorpios, pela Série Bronze (marcado para iniciar às 16h); Racing Resenha e Jardim Limpão, pela Prata (17h); e Vila Sá x Bin Laden Futsal, pela Ouro (18h), seriam realizados no Ginásio Noemia Assunção, no Camilópolis, em Santo André.

Diretora de arbitragem da Liga e amiga da família, Elizabeth Suniga Ruiz, 46 anos , informa que ainda não há definição quanto às datas nem aos horários, mas acredita que deve acontecer nos próximos dias. “Na segunda-feira vou ver se consigo me reunir com as equipes e o pessoal da Secretaria de Esportes para saber da disponibilidade dos ginásios para poder marcar as novas datas.”

Devidos aos sintomas da doença, dona Luciene, como era carinhosamente chamada, foi internada no hospital de campanha do Complexo Pedro Dll''Antonia no dia 17, posteriormente transferida para o Centro Hospitalar Municipal, no dia 24. Na madrugada desta sexta-feira ela não resistiu.

Nas redes sócias, de forma emocionada Rodolfo agradece e se despede da mãe. “Minha heroína. Combateu o bom combate, venceu a carreira e guardou a fé. Meu chão, minha estrutura, meu exemplo. Não dá para entender e muito menos compreender por que Deus permitiu isso. Não me deu oportunidade de conviver com o meu pai e, agora, leva minha mãe dessa maneira. Obrigado por tudo, minha mãe. Não tenho palavras para expressar neste momento. Meu prazer de viver se foi. Que tristeza profunda que vai ser sem você. Eu te amo. Logo estarei contigo.”

O sepultamento, restrito aos familiares e amigos,. será no Cemitério Pauliceia, no bairro de mesmo nome, em São Bernardo.