Mercado Livre lança capacitação em tecnologia com bolsas de estudo

05/12/2020 | 10:55



A gigante de e-commerce Mercado Livre lançou, em parceria com a empresa de tecnologia Globant e a edtech Digital House, um curso de educação em tecnologia que pretende formar, em dois anos, 10 mil profissionais na área de tecnologia na América Latina. No Brasil, que tem o maior déficit entre 10 avaliações de países latinos, estima-se que até 2024 sejam necessários mais de 300 mil profissionais na área.

Dos 10 mil profissionais a serem atingidos pela parceria, 2.500 deverão receber bolsa de 95% do valor do curso, chamado de Certified Tech Developer. O objetivo é formar, com conceito acadêmico baseado em metodologias ágeis, profissionais prontos para atuar no mercado de trabalho. O lançamento é simultâneo no Brasil, na Argentina e na Colômbia.

As inscrições estão abertas até abril do próximo ano (pelo site do curso), e as aulas terão início em maio. O valor do primeiro ano do curso no Brasil é de R$ 16.800 e, com a bolsa, o aluno poderá pagar R$ 840 (em parcelas). Não há critério de renda na seleção, mas o aluno precisa ter mais de 16 anos. A seleção após a inscrição envolve uma série de testes e entrevistas.

Pelo plano de aulas, a ideia é que o aluno tenha conhecimento suficiente para, ao final do primeiro ano do curso, já ingressar no mercado de trabalho. Durante o aprendizado, será possível ter contato com profissionais de Mercado Livre e Globant. Além disso, especialistas das duas empresas de tecnologia irão avaliar os projetos finais do estudantes.