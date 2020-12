No mês de seu aniversário Diadema realiza Maratona Cultural On-line

Do Diário do Grande ABC



05/12/2020 | 10:20



A partir de hoje até a próxima terça-feira, 8 de dezembro, dia de aniversário da cidade, Diadema realizará mais uma edição da Maratona Cultural. A iniciativa municipal oferece aos moradores diversos ações culturais, entres elas apresentações de música, dança, cinema drive-in, circo, teatro infantil, poesia e stand up comedy. Todos os eventos são gratuitos.

Em razão da pandemia da Covid a programação será transmitida via YouTube, pelo canal Cultura Diadema Oline, e também por estrutura drive-in montada na Praça da Moça, com capacidade para receber 45 carros.

Quem for, presencialmente, à praça, deverá seguir todas as orientações e protocolos sanitários estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde. Os eventos serão vistos por telão de mais de 10 metros, com som digital ambiente, ou por meio de sistema de rádio fm. Mesmo dentro dos carros todos deverão portar máscaras e o número de pessoas, por veículo, é de acordo com a capacidade de lugares de cada automóvel.

Os ingressos para o drive-in serão limitados e deverão ser acessados, gratuitamente, no site Sympla, no link

www.sympla/maratonadiadema .



Segundo o secretário de Cultura de Diadema, Eduardo Minas, a realização da Maratona Cultural, nesta terceira edição, exigiu mais inventividade e cuidados. “Nos adaptamos a esse momento de pandemia com todos os cuidados e criatividade e utilizamos de novas tecnologias para garantir uma programação com a mesma qualidade das edições anteriores”, afirma. Minas explica que a programação buscou atender as diferentes faixas etárias, contemplando linguagens artísticas diversas e reproduzindo a diversidade cultural de Diadema. “O nosso compromisso é levar cultura e lazer para todos e também fomentar a formação de novos públicos, estimular e promover aos trabalhos dos produtores e empreendedores culturais locais”, concluiu.

Orquestra de Alunos e Cine Drive-In



Amanhã sábado, 5/12, a programação terá início, às 20h, com a abertura da Maratona Cultural direto do Teatro Clara Nunes. Em seguida virá a apresentação do espetáculo “Nas Águas do Imaginar”, da premiada Companhia de Danças de Diadema. A programação do dia termina com muito humor e risadas no stand-up do comediante Marcelo Marrom, às 21h.

No domingo, 6/12, às 17h é a vez do Programa Circo Escola mostrar o espetáculo “Circo de Natal”, com números de mágica, malabarismo, equilíbrio, trapézio e palhaços realizados pela Companhia Tapias Voadores e Convidados. O evento contará, ainda, com a participação especial da Niverland Circus e Entretenimento que executará a atração circense “Arqueiro”.

Na Praça da Moça a Maratona Cultural exibirá, no Cine Drive-In, dois sucessos do cinema mundial, voltados para as crianças e para a família. Às 19h será projetada a animação “Frozen 2” e, às 21h30, “Scooby! O Filme”. As duas produções são dubladas e legendadas em português, como medida de acessibilidade.

Na segunda-feira, 7/12, às 17h será transmitido o espetáculo de artes cênicas “Bicicleta Poeta”, com a Cia Cultural Bola de Meia. Trata-se de uma intervenção literomusical que levará muita música e imaginação para o púbico infantil. Em três horários, às 19h, 20h e às 21h, o canal Diadema Cultura Online mostrará o concerto da Orquestra Municipal de Alunos da Nova Casa da Música.

Sob regência do maestro Marcelo de Souza, os alunos da Casa realizarão clássicos de Mozart e Beethoven, canções de Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi e Milton Nascimento, e medley com músicas de Bob Marley e Dizzy Gillespie, entre outros. Entremeando os musicais, o maestro fará pequenos comentários que a ajudará o público a ter mais informações sobre as obras executadas. Nos intervalos dos horários das apresentações o grupo The Powergloves Studio fará performances de danças urbanas.

O encerramento da Maratona Cultural de Diadema será na terça-feira, 8/12, às 20h. Ele começará com a entrega da revitalização do Teatro Clara Nunes e Complexo Cultural Diadema (CCD). O local passou por reforma e nova ressignificação foi dada ao espaço de cultura, que ainda integra o Museu de Arte Popular de Diadema e a Biblioteca Olíria de Campos Barros.

Depois virá o show do cantor e acordeonista Mestrinho, com composições próprias e de outros autores da música popular brasileira. O artista que tem o forró e a música nordestina como referências no seu trabalho, antes de seguir carreira solo, tocou em shows de Dominguinhos, Elba Ramalho, Gilberto Gil e Ivete Sangalo.

Ainda, durante a Maratona Cultural, um caminhão de som, especialmente adaptado para receber o projeto “Poesia em Trânsito”, da Rede Sesc, circulará pelas ruas de Diadema. Comandado por um MC (mestre de cerimônias), muita poesia e informações de utilidade pública serão passadas à população.

Serviço:

Maratona Cultural de Diadema - de 5 a 8 de dezembro

Transmissão pelo Youtube – Canal Cultura Diadema Online

Transmissão Drive-In Praça da Moça – obter ingressos no site www.sympla/maratonadiadema

Programação: facebook.com/maratonadiadema



PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Sábado - 05 de dezembro

20h - Abertura oficial da Maratona Cultural

20h15 - Apresentação Companhia de Danças de Diadema, espetáculo “Nas Águas do Imaginar”

21h - Diadema Comedy Night, com o comediante Marcelo Marrom



Domingo - 06 de dezembro

17h - Semana do Circo – espetáculo “Circo de Natal”, com a Companhia Tapias Voadores e Convidados e apresentação da Niverland Circus e Entretenimento

19h - Cine Drive-In Praça da Moça, com o filme “Frozen 2”

21h30 - Cine Drive-In Praça da Moça, com a projeção de “Scooby! O Filme”



Segunda-feira - 07 de dezembro

17h - “Bicicleta Poeta”, com a Cia Cultural Bola de Meia

19h - Orquestra Municipal de Alunos da Nova Casa da Música

19h50 - The Powergloves Studio, com apresentação de Street Dance

20h - Orquestra Municipal de Alunos da Nova Casa da Música

20h50 - The Powergloves Studio, com apresentação de Street Dance

21h - Orquestra Municipal de Alunos da Nova Casa da Música

Terça-feira - 08 de dezembro

20h - Encerramento da Maratona Cultural, com entrega da revitalização do Teatro Clara Nunes e Complexo Cultural Diadema (CCD). Em seguida, show do cantor e acordeonista Mestrinho e Banda.