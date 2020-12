Região confirma 21 óbitos de Covid-19 em 24 horas

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



05/12/2020 | 00:01



As prefeituras do Grande ABC confirmaram, ontem, mais 21 falecimentos causados pelo novo coronavírus, sendo dez em São Bernardo, cinco em Santo André, três em Diadema e três em Mauá. Apenas nesta semana, já são 85 mortes, 14 a mais do que nos sete dias anteriores. É a terceira semana de alta nas mortes.São 3.088 vítimas fatais, 87.120 positivos e 72.093 pacientes recuperados.

Município que registra os maiores números, São Bernardo contabiliza 34.929 casos e 1.081 óbitos, seguida por Santo André (24,7 mil positivos e 696 mortes), Diadema (11.420 diagnósticos e 518 vítimas fatais), Mauá (7.391 infectados e 387 falecimentos), São Caetano (5.305 contaminações e 273 perdas), Ribeirão Pires (2.703 confirmações e 106 mortes) e Rio Grande da Serra (672 casos e 27 óbitos).

O Estado de São Paulo registra 42.788 óbitos e 1.276.149 casos confirmados de Covid-19. Pelo menos 1.126.589 pessoas foram recuperadas e 10.262 seguem internadas.

No País, dados do Ministério da Saúde indicam 6.533.968 diagnósticos, 175.964 óbitos e 5.744.369 curados da Covid. Outros 613.635 pacientes estão em acompanhamento.