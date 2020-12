Obituário - 5 de dezembro de 2020

Ademir Medici



05/12/2020 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 1º de dezembro

José Estevam das Chagas, 91. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia em Jacareí (São Paulo). Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 2 de dezembro

Maria Aparecida Ferreira Barutti, 79. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 2, em Sãoi Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, 3 de dezembro

Perpétua Nogueira Terencio, 92. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Pensionista. Dia 3. Jardim da Colina.

Maria de Lourdes Alves, 89. Natural de Patos (Paraíba). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 3, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Hélia Avelar Asevedo, 83. Natural de Condeúba (Bahia). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Marlene Feminela de Abreu, 79. Natural de Euclides da Cunha (Bahia). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Odete Mazelli, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Memorial Planalto.

Leonildo Aparecido Borges, 76. Natural de Guapiaçu (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 3. Crematório Vila Alpina.

Geraldo Moreno de Lima, 75. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa Maria da Conceição Silva, 75. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Terra Preta, em Mairiporã (São Paulo). Dia 3, em Santo André. Cemitério Novo, em Atibaia (São Paulo).

Maria Adelina dos Santos, 74. Natural de Caruarau (Pernambuco). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha Gonsalina Xavier Salvador, 72. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Valério Fernandes, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Metalúrgica, em Santo André. Médico. Dia 3. Jardim da Colina.

Jair Alves Lima, 71. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia em Utinga, Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Sérgio Ribeiro Franco, 70. Natural da Barra do Piraí (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rubens Patrício Leite, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Servidor público. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vicente Ferreira, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Jeane Pereira, 64. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hélio Aparecido Brasil Ephigenio, 60. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Representante comercial. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Juraci Vicente de Lima, 47. Natural de Pilões (Paraíba). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Ajudante geral. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Roberto de Carvalho, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Ajudante geral. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, 1º de dezembro

Maria Ferreira da Silva Batista, 90. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Leonor Wisneski Albiero, 89. Natural de Itobi (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Carmen Peres Peres, 88. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Marivete da Conceição Silva, 75. Natural de Lavras (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Francisca Franco de Oliveira, 73. Natural de Acopiara (Ceará). Residia na Vila Santa Angelina, em São Bernardo. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Edna Aparecida de Almeida, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 1º. Memorial Planalto.

Ezequiel Paim de Câmara, 66. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Alair Soares Gomes, 61. Natural de Sobrália (Minas Gerais). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Vera Lúcia da Silva, 60. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Detroit, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quarta-feira, 2 de dezembro

Joaquim Vicente da Silva, 95. Natural de Inhapim (Minas Gerais). Residia na Vila Ferreira, em São Bernardo. Dia 2. Vale da Paz, em Diadema.

Paulo Bispo dos Santos, 83. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia no bairro Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Nelson Vitale Murias, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Djanira Francisca Nascimento, 78. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério do Baeta.

Moacir Martins, 75. Natural de Tocantins (Minas Gerais). Residia no bairro Zanzalá, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Urbano Brandini, 75. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Jardim Hollywood, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Saudade.

Vera Lúcia Rocha, 60. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quinta-feira, 3 de dezembro

Efigênio Francisco da Silva, 80. Natural de Sardoá (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



SÃO CAETANO

São Caetano, quarta-feira, dia 2 de dezembro

Manoel Nogueira de Paiva, 91. Natural de Pau dos Ferros (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 2, velado em São Caetano. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, quinta-feira, dia 3 de dezembro

Nabuco Ditiaco Tomigawa, 93. Natural de Santa Adélia (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 3. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



DIADEMA

Diadema, terça-feira, dia 1º de dezembro

Mauro Nunes, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 1º, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Diadema, quinta-feira, dia 3 de dezembro

João Mariano Pinheiro, 71. Natural de Cândido de Abreu (Paraná). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 3, em Santo André, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Municipal.

Ana Maria Aparecida Rodrigues da Silva, 69. Natural de Poloni (São Paulo). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 3 de dezembro

Manoel Vieira de Andrade, 70. Natural de São José da Lagoa Tapada (Paraíba). Residia na Vila Isabel, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Geni de Mello Rodrigues, 62. Natural de Mantena (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Luzinete Aparecida Felintro, 42. Natural de Formosa D’Oeste (Paraná). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Amador Leme dos Santos, 83. Natural de Sertãozinho (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.