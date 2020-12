Estúdio de 'O Poderoso Chefão' diz que há 'possibilidade' de lançar 4º filme

04/12/2020 | 18:23



O estúdio Paramount Pictures, que detém os direitos e foi responsável pela exibição da trilogia de filmes O Poderoso Chefão, afirmou na quarta-feira, 2, que ainda existe uma "possibilidade" de que um quarto filme da franquia seja produzido e lançado.

A informação foi dada ao jornal estadunidense The New York Times por meio de um comunicado: "Apesar de não existirem planos no momento para um outro filme da saga O Poderoso Chefão, considerando o poder duradouro do seu legado, ainda existe uma possibilidade se a história certa surgir".

A posição do estúdio, porém, não é a mesma do diretor e criador dos filmes, Francis Coppola, que recentemente lançou uma nova versão de O Poderoso Chefão III. Para o jornal, Coppola explicou que havia discussões para uma continuação após o lançamento do terceiro filme, mas que elas foram encerradas após a morte de Mario Puzo em 1999.

Puzo escreveu o roteiro dos três filmes junto com Coppola, além de ter escrito os livros que inspiraram as produções sobre a máfia italiana nos Estados Unidos, e o diretor não teria interesse em produzir uma continuação sem o colega. "Ainda pode haver um O Poderoso Chefão IV e V e VI. Eu não sou dono dos direitos de O Poderoso Chefão", destacou ele.