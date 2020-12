Parra lança candidatura à presidência da Câmara de São Caetano

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



04/12/2020 | 17:17



Presidente interino da Câmara de São Caetano, o vereador reeleito Edison Parra (Podemos) lançou candidatura para comandar o Legislativo a partir do dia 1º de janeiro. É o primeiro nome a, oficialmente, manifestar desejo em presidir a casa na próxima legislatura.

Segundo Parra, ele estava, nas últimas semanas, conversando com os colegas da casa a respeito de uma potencial candidatura, mas resolveu tornar pública sua intenção depois de ver circular nos bastidores políticos da cidade que ele seria candidato a prefeito em uma eventual eleição suplementar. “Esse movimento tinha como única intenção me atrapalhar. Quando esse tipo de boato maldoso surge é preciso restabelecer as coisas. Sou candidato a presidente da Câmara. É algo que me preparo há algum tempo. Tinha me preparado em 2015, em 2018. Agora me sinto mais preparado”, declarou.

Reeleito com 1.160 votos, ele está no comando interino do Legislativo devido ao pedido de licença feito pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) para cuidar da saúde. O tucano ficará fora da cadeira até o dia 20. O vice-prefeito Beto Vidoski (PSDB) também alegou motivos pessoais para não assumir a vaga e, assim, o presidente da casa, Pio Mielo (PSDB), foi convocado a administrar a cidade temporariamente.

Amigo de longa data de Auricchio, Parra afirmou que “logicamente contará com o apoio do prefeito”, mas salientou que ainda não teve oportunidade de conversar com ele sobre suas pretensões políticas. “Sei que está recuperando de situação delicada que ele passou. Assim que ele se restabelecer quero conversar com ele sobre isso. . Espero que ele entenda essa minha posição e participe dela.”

A respeito dos predicados que diz ter para ser presidente da Câmara, ele citou a experiência como empresário. Na parte política, o fato de ter palavra. “Com oito anos de mandato, eu construí na carreira política uma característica da minha vida. Sou cara que trabalha com a verdade e sempre busco relações de credibilidade. Sempre tenho posição, opinião e respeitando as opiniões diferentes. Não mudo de um lado para o outro, por conveniências. Assumo compromisso e banco, vou até o fim. Mas não me acho melhor que ninguém.”

Nos bastidores, os nomes comentados para concorrer à presidência do Legislativo são os de Pio e do líder do governo na casa, Tite Campanella (Cidadania). Tite, nesta semana, não descartou se candidatar alegando ser “soldado do grupo do prefeito”.