Fãs de Grey's Anatomy vibram com retorno de mais um personagem marcante

04/12/2020 | 17:10



Em sua 17ª temporada, Grey's Anatomy está deixando muitos fãs saudosos e emocionados, e não só pelos episódios tristes pelos quais os telespectadores já estão acostumados, mas sim pela volta de personagens marcantes da história.

Depois da volta de Patrick Dempsey, que voltou a interpretar o médico Dr. Derek Shepherd na temporada atual e levou o público ao delírio, chegou o momento de matar, pelo menos um pouco, as saudades do Dr. George O'Malley, interpretado pelo ator T.R. Knight. O personagem morreu na quinta temporada, após ser atropelado por um ônibus ao tentar salvar uma mulher.

No episódio que foi ao ar na TV norte-americana na última quinta-feira, dia 3, George volta também em um sonho de Meredith, que está com coronavírus e delirando. Os dois discutem sobre a morte nas cenas. Após a exibição do episódio, que ganhou o título de You'll Never Walk Alone (Você Nunca vai Andar Sozinha, em tradução livre), o ator T.R. Knight se pronunciou nas redes sociais e fez uma homenagem para a colega, Ellen Pompeo:

Ellen é o tipo de atriz com quem sou infinitamente grato por atuar. Ela é a personificação da verdade. George e Meredith se amam, com certeza, mas não acho que ele possa se comparar ao amor que tenho por Ellen.