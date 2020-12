Elenco de Glee compartilha homenagem para Naya Rivera

04/12/2020 | 17:10



Naya Rivera foi encontrada morta no começo do ano de 2020 e mesmo depois de seu falecimento, os atores de Glee, série na qual ela fazia parte, acabaram se reunindo para prestar uma homenagem para a artista.

Nesta sexta-feira, dia 4, o elenco do seriado se reuniu para compartilhar um vídeo com os atores prestigiando o legado deixado pela colega e ainda incentivaram a arrecadação de fundos para a Alexandria House, que nada mais é do que uma casa de apoio para mulheres e crianças no processo de mudança de abrigo de emergência para habitação permanente.

A escolha desta ação e da casa foi porque Naya já trabalhava anteriormente com a instituição. Ela além de auxiliar financeiramente, também doava um pouco do seu tempo para se voluntariar em apoio à casa.

Entre os nomes dos artistas apoiadores estão o de: Chris Colfer, Darren Criss, Chord Overstreet, Kevin McHale, Dianna Agron, Jane Lynch, Jenna Ushkowitz e diversos outros artistas do seriado musical.