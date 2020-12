Após 22 anos, Sandy volta a gravar canção para o filme Mulan e web vai ao delírio

04/12/2020 | 17:10



Os fãs do desenho animado Mulan não estavam mais aguentando esperar pela estreia do live action do filme da Disney. E para quem também gosta da Sandy, esta sexta-feira, dia 4, data da estreia do longa, ficou ainda melhor. Isso porque a cantora revelou que após 22 anos ela voltou a interpretar uma das músicas da produção que chega ao Disney+.

Para contar a novidade, Sandy publicou no Instagram uma foto da gravação da música e disse:

Minha admiração por essa lenda e minha história com #Mulan não vêm de agora. Quem diria, né? 22 anos depois fui convidada pela Disney pra gravar Lealdade Coragem Verdade, para a versão live action. Foi uma alegria imensa pra mim.

É claro que a novidade deixou a web toda animada, levando o assunto aos mais comentados do dia. Lembrando que Sandy também participou da trilha-sonora da animação de 1998, assim como Christina Aguilera, que também participou nos anos 90 e agora em 2020.

De acordo com a Disney, o filme é fiel à animação, mostrando as aventuras da jovem chinesa, que é interpretada pela atriz sino-americana Liu Yifei, que entra para a guerra no lugar de seu pai, tornando-se um dos maiores guerreiros de toda a China. Um clássico!