Discussão sobre sustentabilidade na palma da mão

Luís Felipe Soares



06/12/2020 | 00:02



A Olimpíada Nacional de Aplicativos tem como objetivo estimular o desenvolvimento de ideias com potencial de transformação social e ambiental, além de fazer com que estudantes do ensino médio reflitam sobre esse universo. Nesta temporada, o tema abordado foi Cidades Inteligentes e Sustentáveis e alunos da EMEFM Arquiteto Oscar Niemeyer, em São Caetano, foram convidados pela escola para participarem. Com o app Descarte Certo São Caetano do Sul, os amigos Kauê Gonçalves Pereira, 16 anos, Milena Ferreira de Lima, 15, e Paloma Caroline de Oliveira, 15, todos do 1° ano, têm seu projeto na etapa final da quarta edição da competição.

“Achamos que, por meio do tema reciclagem de resíduos, poderíamos estimular a conscientização da população e apresentar formas de descartar vários tipos de materiais da forma correta, ou seja, contribuir para melhorias no meio ambiente”, explica Paloma, ressaltando que o programa ainda não está liberado para download.

O assunto surgiu a partir da constatação dos jovens de que vários itens são descartados de maneira inadequada diariamente, gerando problemas como contaminação da natureza, enchentes e proliferação de doenças. “Muitos problemas ambientais são causados pelo descarte incorreto do lixo e muitas pessoas não têm conhecimento desses impactos. Por meio das informações e alertas de conscientização presentes no aplicativo, podemos, sim, levar conhecimento e incentivar os munícipes.”

Também se classificaram para a quarta e última etapa do evento outros 14 projetos. Há ideias de Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul, com o projeto local sendo o único do Estado de São Paulo. “Estamos orgulhosos de estarmos representando São Caetano em uma olimpíada nacional com um projeto que pode proporcionar benefícios para a cidade”, comenta Paloma.

Todos contam com o apoio do público para ficar entre os vencedores. Os vídeos que apresentam a justificativa para o desenvolvimento do aplicativo, os pontos a serem beneficiados e a funcionalidade do sistema foram colocados na página do evento no Facebook (www.facebook.com/4aonda). Curtidas, minutos visualizados e quantidade de plays únicos somam pontos, então a interação é essencial. O período de votação vai até dia 15, com a divulgação dos resultados marcada para dia 16. Como prêmio, a organização promete para as três melhores equipes viagem para a cerimônia dos vencedores, a ser marcada, mas todos irão festejar que a preocupação com a sustentabilidade se fortaleceu.