Ônibus cai de viaduto e deixa ao menos 14 mortos no interior de MG

04/12/2020 | 16:42



Um ônibus caiu de uma ponte no início da tarde desta sexta-feira, 4, no entroncamento das BRs 262 e 381 em João Monlevade, Região Central de Minas, deixando pelo menos 14 mortos e 26 feridos, conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A queda foi de altura de aproximadamente 15 metros. Parte do ônibus pegou fogo, conforme imagens divulgadas nas redes sociais.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a prioridade no momento é o atendimento aos sobreviventes. O ônibus, ainda conforme a PRF, tem placas de Alagoas e caiu próximo a uma estrada de ferro que passa sob o viaduto. A BR-381, no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares, onde ocorreu o acidente, é conhecida como a "Rodovia da Morte" pelo elevado número de desastres.

A estrada passa por obras de duplicação. A PRF fala em dez mortos, e não 11, conforme informado pelos bombeiros. A polícia rodoviária não confirma o número de feridos. Todos estão sendo levados para hospital em João Monlevade. As autoridades ainda não divulgaram informações sobre origem e destino do veículo.