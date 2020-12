Prefeitura de Santo André convida para audiência pública e on-line sobre mobilidade urbana

Do Diário do Grande ABC



A Prefeitura de Santo André realizará na quarta-feira (9), das 18h às 21h, audiência pública on-line para debater e identificar os problemas relacionados à mobilidade urbana na cidade. O evento norteará o diagnóstico que está em andamento e irá compor o PlanMob (Plano de Mobilidade Urbana Sustentável) do município. Qualquer pessoa poderá participar, sendo necessário apenas ter acesso à internet. Para assistir à transmissão, basta entrar no canal do YouTube do PlanMob nos endereços www.planmobsantoandre.sp.gov.br ou no link http://tiny.cc/gil5tz. O cidadão poderá fazer perguntas pelo chat do YouTube. Quem quiser poderá falar ao vivo, utilizando câmera e microfone. Basta fazer solicitação via chat aos moderadores, que disponibilizarão link para participação.



Nesta primeira etapa, os participantes da audiência pública vão apontar os problemas relacionados ao transporte coletivo municipal, e aos mais diversos modais, sejam o carro, bicicleta, caminhões, além de questões pertinentes ao sistema viário, trânsito, sinalização, transporte de cargas, fiscalização e segurança viária, ou problemas de gestão. O objetivo desta primeira audiência é coletar o máximo de informações e compor este quadro que vai integrar o plano.



O secretário de Mobilidade Urbana, Ajan Marques, destaca que a participação da população é essencial para compor documento robusto. “A participação social neste processo é determinante para que possamos construir uma Santo André melhor nas próximas décadas. Esse diagnóstico norteará medidas importantes e efetivas que irão impactar positivamente a vida das pessoas e proporcionar mais qualidade de vida”, frisou.



Em uma segunda etapa, nova audiência pública será realizada, e desta vez, para recolher propostas que vão compor o documento final do PlanMob, com a elaboração e apresentação de soluções para os problemas identificados na fase um do diagnóstico. O PlanMob é desenvolvido em um período de 12 meses e teve início em julho deste ano, com encerramento previsto para o mês de julho de 2021.