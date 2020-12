Pabllo Vittar e IZA são consagrados como Homem e Mulher do Ano na premiação Men Of The Year 2020

04/12/2020 | 16:11



A premiação Men of The Year 2020, realizada anualmente pela revista GQ, anunciou seus vencedores em um evento online realizado na última quinta-feira, dia 3. Entre os destaques, estão Pabllo Vittar e IZA, que receberam em casa as principais premiações da noite.

Pabllo é a primeira drag queen a receber o prêmio de Homem do Ano pela revista, pela contribuição no cenário musical brasileiro e por divulgar as causas LGBTQ+ pelo país:

- É com muita honra que estou recebendo Homem do Ano de 2020 pela GQ. Estou muito feliz e é muito louco estar ganhando um prêmio desse, porque nunca me vi numa posição de sou homem. Eu sou o que eu quiser ser. Esse prêmio é muito importante e não posso deixar de prestar minha homenagem a todos homens e mulheres, não importa qual sexualidade seja ou qual gênero seja, que fazem a diferença para que a gente viva numa sociedade melhor.

Já a cantora IZA, que foi reconhecida pela ONU como uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo, venceu na categoria Mulher do Ano e dedicou o prêmio para mulheres que ela admira:

- [Esse prêmio vai para] todas as mulheres incríveis que se sentem desafiadas todos os dias, que às vezes fraquejam e acham que não está dando nada certo. (...) Acho que 2020 me fez entender que cada um tem uma jornada e que essa jornada é incrível. Que a gente tem que focar no presente e que a gente realmente não sabe o dia de amanhã. Ao mesmo tempo, sei que nós somos privilegiados, e isso me reacendeu a chama de que nada é mais importante do que as pessoas que a gente ama, a família. Esse amor que a gente nutre um pelo outro. Isso que faz a gente caminhar pela vida feliz.