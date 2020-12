Em meio as compras de Natal, Príncipe Harry é confundido com vendedor de árvores natalinas

04/12/2020 | 16:10



O Natal está chegando os membros da família real já estão se movimentando para fazer algumas comprinhas de fim de ano. Príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, estavam em uma loja procurando por árvores de Natal e eis que o filho de Diana encontrou com uma das poucas pessoas no mundo que não sabe quem ele é.

Segundo a People o casal foi visto em meios as compras conferindo as ofertas e até que entraram em uma loja de árvores de Natal. Um trabalhador local comentou no Twitter o que aconteceu:

Havia uma família lá e seu filho pequeno correu pelas árvores até Harry e perguntou se ele trabalhava aqui, sem saber quem ele é.

Acontece, né!? O Príncipe Harry super simpático negou que trabalhava na loja e deu risada da situação. Lembrando que essa é a primeira fez que o Duque e a Duquesa de Sussex vão passar o Natal longe da Rainha Elizabeth II.