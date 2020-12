Gusttavo Lima nega que esteja usando aliança e Andressa Suita curte noitada com as amigas

04/12/2020 | 16:10



Gusttavo Lima deixou os fãs atiçados ao surgir usando um anel bem semelhante a uma aliança no dedo anelar direito na quarta-feira, dia 2. Apesar das expectativas dos internautas de que ele e a ex-esposa, Andressa Suita, estarem conversando novamente, parece que tudo não passou de um mal entendido.

O colunista Leo Dias afirma ter entrado em contato com a assessoria de imprensa do cantor, que esclareceu que tudo não passou de uma confusão por parte dos fãs:

Ele não está de aliança, era um anel.

Essa não é a primeira vez que os internautas tentam encontrar vestígios de que o casal teria reatado o relacionamento. No entanto, as expectativas acerca de uma reconciliação podem encontrar cada vez menos sustento, já que os dois já assinaram os papéis do divórcio há cerca de duas semanas, como afirma ainda o colunista.

Além disso, Andressa parece estar seguindo em frente. Depois de inovar o visual e ter passado a postar fotos mais ousadas nas redes sociais, na noite da última quinta-feira, dia 3, a modelo postou alguns vídeos em seu Stories do Instagram nos quais surge toda produzida e se prepara para participar de uma live. Depois, a ex de Gusttavo Lima ainda mostrou que estava tomando alguns drinks na companhia de amigas.

Algumas dessas amigas, aliás, também publicaram alguns momentos ao lado de Suita, mostrando que a modelo está bem despreocupada. Em um dos vídeos, ela aparece dançando e, em outro, anuncia o programa pós-live com as amigas:

- Eu estou no carro tomando um drink, e agora a gente vai fazer um after na casa da Bruna. Vai ser boa, vai ser boa.