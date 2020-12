Luiza Trajano: Ninguém sabe o que vai ser o ano que vem; mas teremos bom dezembro

04/12/2020 | 15:51



A empresária Luiza Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza, disse nesta sexta-feira, 4, - em evento da Locaweb - que o ano de 2021 ainda é imprevisível. "Ninguém sabe o que vai ser o ano que vem, mas teremos bom dezembro para quem trabalhar", afirma. Ela incentivou empresas menores a focarem nestas vendas.

Ela chamou a atenção, mais uma vez, para a responsabilidade social do empresariado brasileiro e sinalizou que deve haver união para vencer a pandemia e, assim, melhorar também a situação econômica do País. "Vamos nos unir para fazer vacina chegar e não ser jogo político", afirmou.

Luiza pontuou que o Magazine Luiza entrou na crise do coronavírus com capital de giro, pela primeira vez em sua história. O segredo do bom desempenho da empresa no período, segundo a executiva, foi não se acomodar à sua situação favorável e não usar os recursos para atravessar a crise e, sim, para adquirir empresas meses mais tarde. Assim, mesmo capitalizada, a empresa buscou crédito para lidar com o momento de incertezas.