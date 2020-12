Durante evento, Papai Noel voa de avião na Flórida

Redação

Do Rota de Férias



04/12/2020 | 15:48



Lakeland, a cerca de uma hora de carro de Orlando, no centro da Flórida, receberá uma atração inusitada amanhã. O Papai Noel sobrevoará a cidade de avião.

A estripulia do Bom Velhinho faz parte do Holiday Flying Festival and Car Show, evento que ocorre hoje e amanhã na cidade O voo seguido do pouso do Papai Noel está programado para sábado (5 de dezembro), às 12h.

Uma vez em terra, ele irá cumprimentar e coletar cartinhas de quem for ao festival. O ingresso custa US$ 20 por carro, e o voo do Papai Noel poderá ser visto de dentro dos veículos.

Voo do Papai Noel no SUN ‘n FUN Fly-In

O voo do Papai Noel na Flórida é uma iniciativa da SUN ‘n FUN Fly-In, organização sem fins lucrativos que visa preservar e aprimorar o futuro da aeronáutica por meio de eventos internacionais, inspirando e educando pessoas de todas as idades. A entidade é a mesma que promove o SUN´n FUN Aerospace Expo, um dos maiores eventos de aviação do mundo.