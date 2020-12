Na Índia, fazendeiros se revoltam contra nova lei agrícola de Narendra Modi

04/12/2020 | 15:21



Uma brisa fria passa por Nova Délhi, na Índia, pelas manhãs e o sol é parcialmente obscurecido por uma névoa tóxica, a marca de outro inverno na capital indiana. Mas ao longo das fronteiras da cidade, este ano é visceralmente diferente. As rodovias sempre ocupadas que conectam a maioria das cidades do norte da Índia a esta metrópole de 29 milhões de habitantes agora pulsam com os gritos de "Inquilab Zindabad" - "Viva a revolução".

Por mais de uma semana, agricultores marcharam em direção à capital em seus tratores e caminhões como um exército, empurrando para o lado as barricadas da polícia de concreto enquanto enfrentavam gás lacrimogêneo, cassetetes e canhões d'água.

Agora, já nos arredores de Nova Délhi, eles estão abastecidos com suprimentos de comida e combustível que podem durar semanas e ameaçam sitiar a capital se o governo do primeiro-ministro Narendra Modi não atender às suas exigências de abolir as novas leis agrícolas.

"Modi quer vender nossas terras para empresas", disse Kaljeet Singh, 31, que viajou da cidade de Ludhiana, em Punjab, cerca de 310 quilômetros ao norte. "Ele não pode decidir por milhões daqueles que por gerações deram seu sangue e suor para a terra que consideram mais preciosa do que suas vidas."

Dezenas e milhares de fazendeiros com turbantes coloridos distintos e barbas longas e esvoaçantes invadiram as fronteiras da cidade, bloqueando rodovias em protestos gigantescos contra as novas leis agrícolas que, segundo eles, permitirão a exploração corporativa.

À noite, os agricultores dormem em barracas e sob caminhões, enrolando-se em cobertores para enfrentar o frio do inverno. Durante o dia, eles se sentam amontoados em grupos em seus veículos, cercados por montes de arroz, lentilhas e vegetais que são preparados nas refeições em centenas de cozinhas improvisadas, em enormes potes mexidos com colheres de madeira do tamanho de remos de canoa.

Anmol Singh, 33, que sustenta sua família de seis pessoas na agricultura, disse que as novas leis faziam parte de um plano maior para entregar as terras dos agricultores a grandes corporações e torná-los sem terras. "Modi quer que o pobre fazendeiro morra de fome para encher o estômago de seus amigos ricos", disse ele. "Estamos aqui para lutar pacificamente contra seus decretos brutais."

Ele fez uma pausa, depois reconsiderou: "Na verdade, deixe que ele e seus ministros levem isso adiante. Vamos dar a eles um nariz sangrando." Muitos dos agricultores que protestam vêm do norte, de Punjab e Haryana, dois dos maiores estados agrícolas da Índia. A esmagadora maioria deles são sikhs.

Eles temem que as leis aprovadas em setembro levem o governo a interromper a compra de grãos a preços mínimos garantidos e resultem na exploração por empresas que irão derrubar os preços. Muitos ativistas e especialistas agrícolas apoiam sua demanda por um preço mínimo garantido para suas safras.

As novas regras também eliminarão os agentes que atuam como intermediários entre os agricultores e os mercados atacadistas regulamentados pelo governo. Os agricultores dizem que os agentes são uma engrenagem vital da economia agrícola e sua principal linha de crédito, fornecendo fundos rápidos para combustível, fertilizantes e até empréstimos em caso de emergências familiares.

Ressentimento

As leis aumentaram o ressentimento dos agricultores, que muitas vezes reclamam de serem ignorados pelo governo em seu esforço por melhores preços de safra, empréstimos adicionais e sistemas de irrigação para garantir água durante períodos de seca.

O governo argumentou que as leis trazem as reformas necessárias que permitirão aos agricultores comercializar seus produtos e aumentar a produção por meio do investimento privado. Mas os agricultores dizem que nunca foram consultados.

Com quase 60% da população indiana dependendo da agricultura para sua subsistência, a crescente rebelião dos agricultores abalou a administração de Narendra Modi e seus aliados. Seus líderes lutaram para conter os protestos, que rapidamente se parecem com as cenas do ano passado, quando uma nova lei de cidadania que discriminava os muçulmanos levou a manifestações que culminaram em violência.

Apoio generalizado de cidadãos urbanos

Essas manifestações foram muito maiores em escala, mas os protestos dos agricultores estão crescendo rapidamente e ganhando o apoio generalizado de cidadãos comuns que começaram a se juntar a eles em grande número. Modi e seus aliados tentaram acalmar os temores dos agricultores sobre as novas leis, ao mesmo tempo que descartaram suas preocupações.

Alguns de seus líderes partidários chamaram os fazendeiros de "equivocados" e "antinacionais", rótulo freqüentemente dado àqueles que criticam Modi ou suas políticas. O governo está conversando com os fazendeiros para persuadi-los a encerrar seus protestos, mas eles estão firmes.

O fazendeiro Kulwant Singh, de 72anos , disse que quando deixou sua casa em Haryana para ir aos protestos, deu à sua esposa uma guirlanda de flores para dois cenários possíveis. "Ou eu volto vitorioso e ela o coloca em volta do meu pescoço em comemoração, ou eu morro aqui e a mesma guirlanda é colocada no meu corpo quando chegar em casa", disse.

Essas paixões são profundas entre os manifestantes que encontraram barreiras sociais, econômicas e geracionais caindo durante as manifestações. Singh não é o único de sua família que viajou para Nova Délhi para o que chamou de "Qilah Fatehi", um termo que se traduz como "sitiar". Seu filho e neto também o acompanharam. "É uma luta para a minha geração também", disse Amrinder Singh, de 16 anos.

Não satisfeitos com as políticas federais de Modi, muitas das quais atraíram um ressentimento em larga escala de seus críticos e minorias, os fazendeiros que protestam dizem que é hora de parar com o que chamam de "comportamento ditatorial".

"A Índia está em recessão. Quase não há empregos e o tecido secular de nosso país está em frangalhos ", disse Gurpreet Singh, 26, estudante de biotecnologia que vem de uma família de agricultores. "Em um momento em que a Índia precisa de um toque de cura, Modi está surgindo com leis controversas e polêmicas. Isso é inaceitável e desafia nossos valores constitucionais."

Mandato de crises

O segundo mandato de Modi, iniciado em maio de 2019, foi marcado por várias convulsões. A economia despencou, os conflitos sociais aumentaram, surgiram protestos contra leis discriminatórias e seu governo foi questionado sobre a resposta à pandemia. Os protestos dos agricultores representam um novo desafio para o governo.

O desejo dos manifestantes de enfrentar Modi e suas políticas se estende a um casal de fazendeiros sexagenários que dirigiu 250 quilômetros da cidade de Chandigarh no domingo para participar das manifestações. Dharam Singh Sandhu, de 67 anos, e Vimaljeet Kaur, de 66 anos, estão passando as noites em seu carro estacionado perto do local do protesto.

"Nosso país é como um ramo de flores, mas Modi quer que tudo seja da mesma cor. Ele não tem o direito de fazer isso. Estou aqui para protestar contra essa mentalidade ", disse Kaur. Enquanto Kaur caminhava de mãos dadas com seu marido, um grande grito saiu de um dos veículos: "Inquilab Zindabad". A multidão se virou e seguiu seu olhar em direção a um jovem de barba preta que ergueu o punho pela janela do carro. Os manifestantes, incluindo Kaur, gritaram de volta: "Inquilab Zindabad!" (FONTE: ASSOCIATED PRESS)