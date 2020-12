Alok lamenta a distância da esposa e da filha por estar isolado por testar positivo ao novo coronavírus

04/12/2020 | 15:10



Alok junto com sua esposa, Romana Novais, receberam neste mundo na última quinta-feira, dia 3, a pequena Raika. O casal que já tem Ravi acabaram testando positivo para o novo coronavírus recentemente e por conta de complicações do vírus, a esposa do DJ acabou tendo o parto prematuro.

Ele que está totalmente isolado resolveu escrever um texto nesta sexta-feira, dia 4, em suas redes sociais para agradecer o carinho dos fãs após o nascimento da filha.

Pessoal, queria agradecer as inúmeras mensagens de apoio e carinho. Estou em casa, isolado. Romana e Raika seguem em observação e estão bem. Daria tudo para ficar com elas, mas infelizmente não posso. Mesmo assim, só tenho a agradecer. Jamais imaginei que meus dois filhos nasceriam no mesmo ano. Ontem minha filha Raika veio ao mundo mais rápido do que imaginávamos, mas graças a Deus a Romana e ela estão bem e sob os melhores cuidados médicos. Diante de tudo que estamos vivendo, presenciamos mais um milagre. Tudo muito intenso, mas nada acontece sem a intervenção Divina. Com fé em Deus logo estaremos todos juntos em casa.

Agora é seguir com as recomendações médicas para continuar em casa e esperar Romana e Raika terem alta para Alok matar a saudade das duas, não é mesmo!?