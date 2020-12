Prefeitura oficializa e estádio do Napoli agora se chama Diego Armando Maradona

04/12/2020 | 14:17



A prefeitura de Nápoles, na Itália, oficializou nesta sexta-feira a mudança no nome do estádio do Napoli. A arena, antes chamada San Paolo, foi rebatizada para estádio Diego Armando Maradona. A alteração acontece apenas dez dias depois da morte do ídolo argentino, o que comoveu o mundo do futebol.

"A decisão foi assinada por toda a Câmara Municipal", anunciou a prefeitura, em comunicado. "Ele foi o maior futebolista de todos os tempos e que, com o seu imenso talento e magia, homenageou a camisa napolitana durante sete anos, conquistando dois títulos nacionais e outras taças de valor, recebendo em troca da cidade um amor eterno e incondicional."

A decisão de mudar o nome do estádio surgiu no mesmo dia em que Maradona morreu, no dia 25 de novembro. Poucas horas após o anúncio do falecimento do argentino, a prefeitura sugeriu a alteração, que foi acatada prontamente pelas demais autoridades municipais.

A "estreia" do novo nome do estádio será na próxima quinta, na partida do Napoli contra a Real Sociedad, pela Liga Europa. O time italiano precisa da vitória para avançar à fase de mata-mata da competição continental.

A homenagem se deve à contribuição de Maradona ao Napoli. Foi sob o comando do argentino em campo que o time conquistou seus dois únicos troféus do Campeonato Italiano, nas temporadas 1986-87 e 1989-90. Com ele, a equipe também faturou os títulos da Copa da Uefa (antiga Liga Europa), em 1989; da Copa da Itália, em 1987; e da Supercopa da Itália, em 1990.