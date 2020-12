Anitta revela que lidou com relacionamentos abusivos este ano: - Tem coisas que até hoje não tenho coragem de falar

04/12/2020 | 14:10



Anitta é a capa de dezembro da revista Marie Claire Brasil. Em entrevista, a cantora abriu o coração e confessou que lidou com relacionamentos abusivos este ano, embora não tenha especificado se se tratava de amizades, relações amorosas e/ou familiares.

- É uma questão de coragem, de colocar para fora. E tem coisas que até hoje não tenho coragem [de colocar para fora].

A poderosa explicou que o tema será abordado de forma profunda no documentário Anitta: Made In Honório, que estreia dia 16 de dezembro na Netflix.

- Na série, as pessoas vão entender o porquê de eu ter tomado certas decisões na vida.

A artista, inclusive, declarou que odeia se sentir vulnerável.

- Anitta é uma personagem que criei para ter força. As fraquezas são minhas, da Larissa. Sou muito verdadeira e lidar com algo que não é real me desestabiliza.

Entretanto, a funkeira também encontrou um conforto na Larissa neste período de pandemia. Durante a quarentena, ela reencontrou a felicidade e aprendeu a valorizar outros aspectos de sua vida.

- A rotina de trabalho faz a gente esquecer o que já fez e ficar olhando para o que está construin­do. Ter ficado parada e presa em casa por tanto tempo me obrigou a pensar em tudo o que fiz. E só tinha coisa incrível. Nunca estive tão feliz em minha existência. Sinto informar, mas tô feliz pra c*****o!

Uma das coisas que Anitta aprendeu foi se priorizar.

- Passei a cuidar da minha alimentação, do meu sono, a me presentear com momentos, com férias. Precisei passar de um estilo de vida todo programado para um vamos ver o que vai dar. No início, foi difícil. Sabia como seria a minha vida até o final do ano. Agora, tô adorando não saber. Dei­xei pra trás pressa, ansiedade e agonia. Temos que levar essa lição de 2020, de não criar expectativa. Se acontecer, bem. Se não acontecer, tá tudo bem também.

Mas ela já sabe o que quer para 2021: encontrar um novo amor.

- Ainda não tive uma pessoa para ser meu parceiro, ou parceira, tanto faz, e gostaria de vivenciar essa situação.

Uma das cantoras mais bem sucedidas da história do Brasil, a artista está feliz com todas as conquistas de sua carreira profissional. Porém, adoraria a ideia de interpretar Carmem Miranda em uma cinebiografia, como já sugeriu um site internacional.

- Não tenho mais este compromisso de eu preciso ser a número 1. Se eu tivesse essa pressão, pode ter certeza de que quem estaria comandando a minha carreira seria eu. [Mas] gostaria de fazer algo fora do universo da Anitta poderosa, como as pessoas estão acostumadas a me ver.

Anitta revelou que já previa que alguns áudios seus iriam vazar na internet, já que em maio deste ano, acusou o jornalista Leo Dia de chantagem e ameaça. O colunista nega a história e diz que a biografia da cantora, Furacão Anitta, foi feita em parceria com ela. O caso está na Justiça, mas a estrela imaginava que alguma coisa iria surgir. Felizmente, ela não se prejudicou com o conteúdo do exposed.

- Pelo contrário, foi todo mundo muito compreensivo. Já vinha me preparando para qualquer coisa que acontecesse na minha vida pessoal, e chegou o momento em que me senti preparada [para encarar as ameaças]. Podem botar o que for. Se existisse um nude meu por aí, tô superpreparada para o que vier.

Por fim, a funkeira se explicou sobre ter tido episódios de rivalidade com outras mulheres, já que quase nenhuma de suas brigas envolviam homens. Teria algum motivo específico para isso?

- Eu apoio 100% esse sentimento de sororidade. As pessoas precisam parar de dar mais valor a um desentendimento do que a 20, 30 parcerias de sucesso, de amizade. Minha frase é: Não quero guerra com ninguém. Sou a mais pacífica, embora tenha fama de não ser. Tô sempre aberta a todos os entendimentos. Quem nunca teve desentendimentos na vida? Não sou de fingir ou fakear situações só para que o público me veja feliz o tempo inteiro. Essa não sou eu. Pessoas de verdade têm todas essas situações na vida delas: brigam, se entendem...