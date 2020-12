04/12/2020 | 12:39



O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra da empresa NV pelo Grupo de Moda Soma, dona das marcas Farm e Animale. A aprovação foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 4. O acordo foi fechado em outubro e dependia do aval do órgão.

A marca by NV foi criada em 2009 pela blogueira de moda Natália Vozza e tem hoje cinco lojas físicas, além do e-commerce e de vendas no atacado.

Pelo negócio, 47% da operação será pago parcialmente em dinheiro e o restante distribuído em ações aos sócios da NV.

Em junho, o Grupo Soma fez seu IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) e arrecadou mais de R$ 1,8 bilhão para a companhia.