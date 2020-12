Relógio do Dragon Ball, celular da Philco e outros eletrônicos lançados na semana

Bianca Bellucci

Do 33Giga



04/12/2020 | 12:18



As empresas de tecnologia vivem em constante expansão. Em busca de entregar cada vez mais novidades para os usuários, elas semanalmente colocam nas prateleiras novos produtos. Para você não perder nenhum lançamento, o 33Giga reúne o que chegou ao mercado brasileiros nesta semana. Os itens são referentes ao período entre 30 de novembro e 04 de dezembro. Confira!

Fone de ouvido Astro A03

A Astro Gaming, especialista em acessórios para videogames, anunciou a chegada ao Brasil de seu mais novo fone intra-auricular, o Astro A03. O modelo está disponível em duas combinações de cores: branco com roxo e azul com vermelho. A venda é exclusiva na Logitech Store, loja da Logitech no Brasil. Preço sugerido: R$ 449,90.

Desenvolvido especificamente para consoles e mobile, o Astro A03 apresenta drivers separados para cada canal auditivo. Um deles é dedicado aos graves, enquanto o outro é exclusivo aos médios e agudos. Essa arquitetura deixa a voz do chat mais nítida e clara, permitindo que se destaque dos efeitos do ambiente de jogo como um todo.

Ainda pensando em seu público-alvo, o produto não é Bluetooth, o que faz com que seja compatível com as plataformas Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. Além disso, ele pode ser usado no PC, aparelhos móveis e tablets.

Tablet Positivo Twist Tab Troll

A Positivo e a Universal Pictures colocaram mais um tablet infantil no mercado. Após a parceria com o modelo Minions, agora o produto será tematizado com os personagens do segundo longa-metragem da série Trolls. A venda é exclusiva das Lojas Americanas. Preço sugerido: R$ 499.

O Positivo Twist Tab Trolls foi desenvolvido para crianças de 4 a 12 anos. Vem com wallpapers e sons personalizados, além do aplicativo Family Link instalado, que permite aos pais controlar o conteúdo. Também conta com uma capa sintética e com alças da personagem Poppy.

O tablet tem tela de 7 polegadas, processador Quad-Core de 1.5 GHz, memória RAM de 1 GB e armazenamento de 32 GB. O lançamento vem com Android Oreo Edição GO, que traz aplicativos leves sem comprometer o funcionamento do aparelho. Já a câmera frontal possui 2 MP e a bateria é de 2400 mAh.

Relógio inteligente Huawei Watch Fit

A Huawei anunciou o lançamento do Huawei Watch Fit, seu novo relógio inteligente. Disponível nas cores graphite black e sakura pink, já pode ser encontrado nos principais varejistas do Brasil pelo valor sugerido de R$ 899.

O dispositivo permite monitorar frequência cardíaca, sono e saturação de oxigênio no sangue, bem como atividades físicos. Aqui, no entanto, o diferencial é o personal trainer digital animado, que oferece 12 tipos de treino e 44 demonstrações de movimentos.

O relógio tem tela de 1,64 polegadas, pesa apenas 21 gramas e bateria que dura 10 dias. Quando o assunto é personalização, a loja Watch Face Store da Huawei oferece 130 opções diferentes de design de apresentação.

Fone de ouvido TONE Free FN6, da LG

A LG se uniu à Meridian para criar o fone de ouvido sem fio TONE Free FN6 (R$ 1.199). Aqui, o maior diferencial é que o produto vem com um sistema de autolimpeza. Na prática, enquanto carrega os plugues, o case conta com o sistema de desinfecção UVNano, tecnologia que elimina até 99,9% das bactérias por meio de luz ultravioleta.

Os earbuds vêm com a tecnologia de Processamento Espacial de Fone de Ouvido (HSP), que promete simular a experiência de ouvir alto-falantes reais, oferecendo vocais nítidos e graves poderosos. Também vem com o modo Som Ambiente, permitindo que o barulho externo fique mais claro para uma conversa rápida, atravessar a rua ou ter mais segurança no dia a dia. Os microfones duplos, por sua vez, amplificam a voz e, junto ao sistema de cancelamento de eco, proporcionam clareza durante as ligações.

A bateria do TONE Free FN6 permite 6 horas de autonomia. O sistema de carregamento rápido entrega uma hora de reprodução com apenas 5 minutos de tomada. Quanto à conectividade, o produto identifica quando os plugues foram colocados na orelha e se emparelha imediatamente – e pausa a música quando retirados.

Relógio Dragon Ball Z (GA-110JDB-1A4), da G-Shock

O relógio GA-110JDB-1A4, da G-Shock, é uma homenagem aos fãs de Dragon Ball Z. Isso porque a pulseira é coberta por ilustrações do anime e leva a cor alaranjada tão característica da roupa do personagem principal, Son Goku. Ponteiros e horas também têm detalhes da animação japonesa, como a posição das 9 horas que exibe a esfera de quatro estrelas. O dispositivo chega em edição limitada ao Brasil. São apenas 80 peças disponíveis. Preço sugerido: R$ 1.499.

Smartphone HIT P10, da Philco

A Philco apresentou mais um lançamento de sua linha de smartphones: o HIT P10. O modelo chega no mercado com câmera tripla (13 MP + 5 MP + 2MP), armazenamento interno de 128 GB, memória RAM de 4GB, processador Octa-Core A55 e bateria de 4000 mAh. O aparelho está disponível nas cores space gray e dourado. O preço sugerido é de R$ 1.499,99. Pode ser encontrado nos principais varejistas do País e na loja online da marca.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja imagens dos modelos lançados: